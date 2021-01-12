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Более 50 детей получили черепно-мозговые травмы во время катания на тюбингах
Источник материала: ОНТ
Выходные в Республиканском центре детской нейрохирургии прошли под знаком тюбинга: с травмами, полученными при катании на «ватрушке» сюда обратились боле 40 человек,
11 января таких пострадавших было 16, шестеро из них госпитализированы, об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии, главный внештатный специалист по детской нейрохирургии Минздрава Михаил Талабаев.
У всех потерпевших выявлены легкие черепно-мозговые травмы, сотрясения и переломы. За последние пять лет «тюбинговая травма» занимает лидирующую позицию среди зимних.
Важно, чтобы катание детей на тюбинге контролировалось взрослыми, как это происходит в местах отдыха, например, горнолыжных центрах, где также созданы безопасные трассы, и данные виды травм встречаются крайне редко.
Фото: silichy.by
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Выходные в Республиканском центре детской нейрохирургии прошли под знаком тюбинга: с травмами, полученными при катании на «ватрушке» сюда обратились боле 40...
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