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Двое мужчин похитили из квартиры пожилого минчанина крупную сумму денег

12.01.2021 16:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Двое мужчин похитили из квартиры пожилого минчанина крупную сумму денег

В Минске двое мужчин похитили крупную сумму денег из квартиры пенсионера. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Пожилой житель столицы обратился в милицию и сообщил, что из его квартиры пропала крупная сумма денег. Правоохранителями было установлено, что к краже причастны двое мужчин 44 и 46 лет.

Задержанные рассказали, что зашли к соседу и попросили денег для покупки спиртного. Потерпевший из-за проблем со здоровьем попросил 46-летнего знакомого подать пакет с деньгами. Оказалось, дедушка все сбережения хранил под ковром в двух конвертах. Обнаруженный конверт с 2 тыс. евро и 3 тыс. долларов подозреваемый присвоил, а второй конверт принес пенсионеру, чтобы тот дал денег в долг.

Похищенные средства мужчины поделили. 44-летний подельник потратил деньги на погашение долгов, приобретение одежды и продуктов питания. У второго все денежные средства были изъяты в полном объеме. Ранее подозреваемых привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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В Минске двое мужчин похитили крупную сумму денег из квартиры пенсионера. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на МВД. Пожилой житель столицы обратился в милицию и...
 
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