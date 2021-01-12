Игрок сборной Беларуси по хоккею Егор Шарангович остается в составе «Нью-Джерси»

Источник материала: ОНТ

Игрок сборной Беларуси по хоккею Егор Шарангович в ближайшие дни может дебютировать в НХЛ.

Шарангович продолжает находиться в основном составе «Нью-Джерси Дэвилс». Тренерский штаб команды отсеял ещё 11 игроков, которые отправились в фарм-клуб, в то время как белорус последние матчи провёл во втором звене вместе с Йеспером Боквистом и Янне Куокканеном. В товарищеских матчах Шарангович стал одним из самых результативных игроков команды. Окончательный состав «Нью-Джерси» должен быть объявлен сегодня до полуночи. В ночь с четверга на пятницу «Дэвилс» сыграют первый матч нового сезона против «Бостона».

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