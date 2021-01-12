ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ребенок выпал из окна школы в Петербурге

12.01.2021 16:45 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Ребенок выпал из окна школы в Петербурге

В Санкт-Петербурге (Россия) из окна четвертого этажа школы выпал шестиклассник. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом информирует РИА «Новости».

В администрации Приморского района Санкт-Петербурга уточнили, что в школе подоконники и окна сконструированы так, что случайно выпасть мальчик не мог.

По предварительным данным, ребенок подражал персонажу из аниме – он надел красный галстук, встал на подоконник и, игнорируя призывы одноклассников остановиться, вышел в окно.

Начата проверка инцидента.

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Санкт-Петербурге (Россия) из окна четвертого этажа школы выпал шестиклассник. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом информирует РИА «Новости»....
 
Новости дня
Новости разные
 
Министр промышленности Беларуси: «Глубина санкций пока ещё абсолютно непонятна»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by