Ребенок выпал из окна школы в Петербурге

Источник материала: ОНТ

В Санкт-Петербурге (Россия) из окна четвертого этажа школы выпал шестиклассник. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом информирует РИА «Новости».

В администрации Приморского района Санкт-Петербурга уточнили, что в школе подоконники и окна сконструированы так, что случайно выпасть мальчик не мог.

По предварительным данным , ребенок подражал персонажу из аниме – он надел красный галстук, встал на подоконник и, игнорируя призывы одноклассников остановиться, вышел в окно.

Начата проверка инцидента.

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

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