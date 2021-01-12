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Ребенок выпал из окна школы в Петербурге
Источник материала: ОНТ
В Санкт-Петербурге (Россия) из окна четвертого этажа школы выпал шестиклассник. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом
В администрации Приморского района Санкт-Петербурга уточнили, что в школе подоконники и окна сконструированы так, что случайно выпасть мальчик не мог.
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Начата проверка инцидента.
Фото: РИА Новости / Павел Лисицын
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В Санкт-Петербурге (Россия) из окна четвертого этажа школы выпал шестиклассник. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом информирует РИА «Новости»....
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