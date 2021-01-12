|
Названы лучшие сериалы и фильмы 2020 года по мнению американских кинокритиков
Источник материала: ОНТ
Американская ассоциация кинокритиков Critics Choice Association составила рейтинг лучших фильмов и сериалов ушедшего года,
В большинстве номинаций победу одержал сериал «Пацаны» – злая сатира про супергероев, изобилующая черным юмором и отсылками к известным произведениям данного жанра.
В пятерку лучших шоу также попали: псевдоисторический сериал «Викинги», анимационный «Конь БоДжек», космический вестерн из вселенной «Звездных войн» «Мандалорец» и главный хоррор минувшего лета «Страна Лавкрафта».
«Зависнуть в Палм-Спрингс» стал лучшим научно-фантастическим фильмом, главная супергеройская картина года – «Бессмертная гвардия» с Шарлиз Терон в главной роли, а звание лучшего фильма ужасов получила новая интерпретация романа Герберта Уэллса «Человек-невидимка».
В категории анимационных фильмов безоговорочную победу одержала «Душа» студии Pixar.
Фото: Jan Thijs/Amazon
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская ассоциация кинокритиков Critics Choice Association составила рейтинг лучших фильмов и сериалов ушедшего года, сообщает Газета.Ru. В большинстве номинаций победу...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)