ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Названы лучшие сериалы и фильмы 2020 года по мнению американских кинокритиков

12.01.2021 16:45 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Названы лучшие сериалы и фильмы 2020 года по мнению американских кинокритиков

Американская ассоциация кинокритиков Critics Choice Association составила рейтинг лучших фильмов и сериалов ушедшего года, сообщает Газета.Ru.

В большинстве номинаций победу одержал сериал «Пацаны» – злая сатира про супергероев, изобилующая черным юмором и отсылками к известным произведениям данного жанра.

В пятерку лучших шоу также попали: псевдоисторический сериал «Викинги», анимационный «Конь БоДжек», космический вестерн из вселенной «Звездных войн» «Мандалорец» и главный хоррор минувшего лета «Страна Лавкрафта».

«Зависнуть в Палм-Спрингс» стал лучшим научно-фантастическим фильмом, главная супергеройская картина года – «Бессмертная гвардия» с Шарлиз Терон в главной роли, а звание лучшего фильма ужасов получила новая интерпретация романа Герберта Уэллса «Человек-невидимка».

В категории анимационных фильмов безоговорочную победу одержала «Душа» студии Pixar.

Фото: Jan Thijs/Amazon

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская ассоциация кинокритиков Critics Choice Association составила рейтинг лучших фильмов и сериалов ушедшего года, сообщает Газета.Ru. В большинстве номинаций победу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Министр промышленности Беларуси: «Глубина санкций пока ещё абсолютно непонятна»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by