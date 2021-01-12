Названы лучшие сериалы и фильмы 2020 года по мнению американских кинокритиков

Источник материала: ОНТ

Американская ассоциация кинокритиков Critics Choice Association составила рейтинг лучших фильмов и сериалов ушедшего года, сообщает Газета.Ru.

В большинстве номинаций победу одержал сериал «Пацаны» – злая сатира про супергероев, изобилующая черным юмором и отсылками к известным произведениям данного жанра.

В пятерку лучших шоу также попали: псевдоисторический сериал «Викинги», анимационный «Конь БоДжек», космический вестерн из вселенной «Звездных войн» «Мандалорец» и главный хоррор минувшего лета «Страна Лавкрафта».

«Зависнуть в Палм-Спрингс» стал лучшим научно-фантастическим фильмом, главная супергеройская картина года – «Бессмертная гвардия» с Шарлиз Терон в главной роли, а звание лучшего фильма ужасов получила новая интерпретация романа Герберта Уэллса «Человек-невидимка».

В категории анимационных фильмов безоговорочную победу одержала «Душа» студии Pixar.

Фото: Jan Thijs/Amazon

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