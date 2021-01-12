Как носить устаревшую одежду и выглядеть стильно?

Источник материала: ОНТ

Со всех сторон стилисты скандируют «Антитренды в мусорку!». Но есть вещи, милые сердцу, которые и выкинуть жалко, но и носить уже не модно.

Не беда! Что мы знаем о современных трендах? В моде многослойность и oversize. Включаем фантазию и встраиваем устаревшие вещи в современный образ. Как же носить немодную одежду и выглядеть на все сто? Рассказываем!





Тонкий трикотажный кардиган на пуговицах





Абсолютный антитренд! Но не спешите его выбрасывать. Кардиган можно носить в качестве первого слоя, заправляя в брюки. Брюки в данном случае лучше выбрать свободные (прямой крой, палаццо или джоггеры). Принцип такой – облегающий верх и свободный низ, и наоборот. Обязательно добавляем в образ ремень.





Джинсы скинни





Не все готовы отказаться от этого предмета гардероба. И не нужно! Просто соблюдаем уже указанный принцип – если низ здесь у нас облегающий, значит, верх выбираем свободный oversize.

Устаревшая обувь





Обувь – очень важный элемент образа, который может улучшить или напрочь испортить любой комплект. Поэтому устаревшую обувь просто прячем под широкими брюками палаццо или длинный клеш.





Облегающая рубашка





Этот предмет гардероба можно включить в многослойные образы – надеваем рубашку под свитер или пуловер.





Тонкий ремешок





Тонкий ремень создает неправильный силуэт, а потому носим его в несколько оборотов, если он достаточно длинный, либо же надеваем сразу несколько тонких ремешков.





Тонкая облегающая водолазка/футболка





Такая водолазка – вещь очень удобная, но при самостоятельной носке – совсем не модная. Поэтому также используем ее в многослойных образах: под oversize рубашку, жакет, кардиган или платье в бельевом стиле.





Так же поступаем и с облегающей футболкой.

Тонкий стеганый пуховик





Утепляемся! И надеваем этот пуховичок под пальто – будет тепло и очень стильно.





Платье с устаревшим верхом





Если расцветка и форма юбки у платья в тренде, просто прячем верх под объемным свитером.





Фото: Pinterest

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