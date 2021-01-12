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Турецкого проповедника приговорили к 1075 годам тюрьмы

12.01.2021 16:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Турецкого проповедника приговорили к 1075 годам тюрьмы

Турецкий проповедник, телеведущий и писатель Аднан Октар был приговорен к 1075 годам тюрьмы. Об этом информирует ТАСС.

Октара обвиняют в похищениях, сексуальном насилии, незаконном сборе частной информации, нарушении антитеррористического и налогового законодательства, шпионаже, отмывании денег и других преступлениях.

По делу проповедника проходят 236 подозреваемых, из них 78 уже получили до 12 лет тюрьмы каждый.

Последние 40 лет Аднан Октар продвигал учение, получившее название «исламский креационизм». Эта философия отрицает эволюционную теорию Дарвина и включает в себя собственные трактовки Корана. Вокруг «исламского креационизма» возник целый религиозный культ, который Октар подкреплял своими проповедями.

Также Аднаном Октаром написаны свыше 300 книг, которые были переведены на 76 языков.

Фото: Getty Images

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Турецкий проповедник, телеведущий и писатель Аднан Октар был приговорен к 1075 годам тюрьмы. Об этом информирует ТАСС. Октара обвиняют в похищениях, сексуальном...
 
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Турецкого проповедника приговорили к 1075 годам тюрьмы
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