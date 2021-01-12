Первый в Минске кинотеатр IMAX откроется уже в 2021 году

Источник материала: ОНТ

Первый столичный кинотеатр IMAX будет располагаться в строящемся торгово-развлекательном комплексе «Минск Сити Молл», рассказывает агентство «Минск-Новости».

Новый торгово-развлекательный комплекс возводится в границах улиц Толстого – Рабкоровской – Вокзальной – Дружной. Общая площадь трехэтажного ТРЦ составит около 49 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместятся супермаркет и другие торговые объекты, второй будет отдан для fashion-ритейла. А третий этаж займет кинотеатр IMAX.

По словам главы администрации Октябрьского района Геннадия Люботынского, строительство «Минск Сити Молл» ведется с опережением предусмотренных сроков, поэтому уже в нынешнем году киноманы смогут увидеть фильмы в новом формате.

В залах IMAX картинка заполняет весь экран от пола до потолка, а звук в таких кинотеатрах можно прочувствовать буквально всем телом.

Фото: celluloidjunkie.com

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