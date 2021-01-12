|
Первый в Минске кинотеатр IMAX откроется уже в 2021 году
Источник материала: ОНТ
Первый столичный кинотеатр IMAX будет располагаться в строящемся торгово-развлекательном комплексе «Минск Сити Молл»,
Новый торгово-развлекательный комплекс возводится в границах улиц Толстого – Рабкоровской – Вокзальной – Дружной. Общая площадь трехэтажного ТРЦ составит около 49 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместятся супермаркет и другие торговые объекты, второй будет отдан для fashion-ритейла. А третий этаж займет кинотеатр IMAX.
По словам главы администрации Октябрьского района Геннадия Люботынского, строительство «Минск Сити Молл» ведется с опережением предусмотренных сроков, поэтому уже в нынешнем году киноманы смогут увидеть фильмы в новом формате.
В залах IMAX картинка заполняет весь экран от пола до потолка, а звук в таких кинотеатрах можно прочувствовать буквально всем телом.
Фото: celluloidjunkie.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый столичный кинотеатр IMAX будет располагаться в строящемся торгово-развлекательном комплексе «Минск Сити Молл», рассказывает агентство «Минск-Новости»....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)