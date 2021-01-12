Соболенко вышла в финал турнира в Абу-Даби

Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко – первая финалистка стартового турнира 2021 года в Абу-Даби.

В полуфинале наша теннисистка, посеянная под четвёртым номером, обыграла представительницу Греции Марию Саккари – 6:3, 6:2. Для этого Соболенко понадобилось меньше часа. Арина подала 8 эйсов и реализовала 4 брейк-пойнта из 9 возможных. Соболенко выиграла уже 14-й матч подряд. В финале соревнований белоруска сыграет с победительницей пары Вероника Кудерметова (Россия) – Марта Костюк (Украина).

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