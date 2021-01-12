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Решение купить салат принесло мужчине 100 тысяч долларов

12.01.2021 16:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Решение купить салат принесло мужчине 100 тысяч долларов

Житель Мурсвилла (Северная Королина, США) решил купить энергетический напиток и салат, благодаря чему сорвал джекпот в $100 тысяч. Историю рассказывает UPI.

Мэттью Хес ехал на работу и решил остановиться у магазина, чтобы купить энергетический напиток и салат. Мужчина заодно приобрел несколько билетов моментальной лотереи.

Мужчина признался, что уже запланировал, куда потратить деньги. 

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Житель Мурсвилла (Северная Королина, США) решил купить энергетический напиток и салат, благодаря чему сорвал джекпот в $100 тысяч. Историю рассказывает UPI. Мэттью Хес...
 
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