Решение купить салат принесло мужчине 100 тысяч долларов

Источник материала: ОНТ

Житель Мурсвилла (Северная Королина, США) решил купить энергетический напиток и салат, благодаря чему сорвал джекпот в $100 тысяч. Историю рассказывает UPI.

Мэттью Хес ехал на работу и решил остановиться у магазина, чтобы купить энергетический напиток и салат. Мужчина заодно приобрел несколько билетов моментальной лотереи.

Мужчина признался, что уже запланировал, куда потратить деньги.

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