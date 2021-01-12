|
Министр промышленности Беларуси: «Глубина санкций пока ещё абсолютно непонятна»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Промышленные итоги и планы, ответ на западные санкции и судьба крупнейших инвестпроектов. О работе Минпрома Президенту доложили вице-премьер Юрий Назаров и глава ведомства Петр Пархомчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор во Дворце Независимости коснулся промышленных результатов прошлого года и развития основных направлений в текущем. Глава государства сразу отметил, что обсудить итоги 2020-го необходимо более основательно, в широком формате. А вот в центре внимания – конкретные планы производства и экспорта белорусской продукции в долгосрочной перспективе. Здесь Александр Лукашенко обозначил несколько принципиально важных вопросов: допуск наших предприятий к госзакупкам в России, поставки отечественной продукции в лизинг, а также судьба крупных инвестпроектов.
Президент также поручил проработать возможность оказания поддержки предприятиям, которые попали под необоснованные ограничения.
Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Промышленные итоги и планы, ответ на западные санкции и судьба крупнейших инвестпроектов. О работе Минпрома Президенту доложили вице-премьер...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)