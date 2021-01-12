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Школы обязали включать государственный гимн на линейках

12.01.2021 16:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси расширена сфера использования государственного флага, герба и гимна.

С этой целью в закон о государственных символах внесены изменения.

Школы обязали включать государственный гимн на линейках

Установлено, что государственный флаг должен подниматься или устанавливаться в том числе на спортивных аренах во время проведения соревнований и других массовых мероприятий.

Помимо этого, госфлаг должен постоянно присутствовать на зданиях учреждений общего среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования.

Определено, что госфлаг «при обеспечении необходимого уважения к нему» может использоваться и на объектах, которые не указаны в законе о госсимволах, а также во время государственных праздников и праздничных дней, спортивных соревнований, спортивно-массовых, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий, торжественных мероприятий, народных, трудовых, семейных праздников, в другие памятные даты, причем без использования древка (флагштока).

Что касается государственного герба, то теперь он может помещаться на титульных листах и обложках официальных периодических и непериодических изданий, издаваемых госорганами.

Вместе с тем ряду организаций запрещено использовать государственный герб в качестве основы своих официальных геральдических символов — эмблем.

Запрет действует в отношении республиканских государственно-общественных объединений, политических партий, профессиональных союзов, иных общественных объединений, союзов (ассоциаций), фондов, Белорусской нотариальной палаты, Белорусской республиканской коллегии адвокатов, Белорусской торгово-промышленной палаты, Палаты налоговых консультантов, постоянно действующих третейских судов, созданных в качестве некоммерческих организаций, частных учреждений образования.

Также поправки предусматривают, что государственный гимн обязательно должен исполняться при проведении торжественных мероприятий. В том числе в дни начала и окончания учебного года в учреждениях общего среднего и высшего образования. Во многих школах и ранее торжественные линейки начинали с исполнения государственного гимна, но это не было обязанностью.

Новшества, которые внесены законом № 83-З от 4 января 2021 года, начали действовать с 8 января.

 
 
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А государственный флаг должен быть вывешен в режиме 24/7.
 
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