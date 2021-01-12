«Бреемся наголо, чтобы вши не заедали». Начался суд над автором YouTube-канала «Слуцк для жизни» Владимиром Неронским

В суде Логойского района 12 января начался суд над автором YouTube-канала «Слуцк для жизни» Владимиром Неронским. Его судят по ч. 1 ст. 342 и ст. 369 Уголовного кодекса. Это первый суд по так называемому «делу Тихановского».





Блогер обвиняется в организации «незаконных общественно-массовых мероприятий» по всей Беларуси, а также в публичном оскорблении председателя Слуцкого райисполкома в ролике на YouTube, сообщает правозащитный сайт spring96.org .

Дело рассматривает председатель суда Логойского района Александр Рыбаков. Государственное обвинение поддерживает заместитель прокурора Логойского района Александр Левкович.

Согласно обвинению, Владимир Неронский как активист движения «Страна для жизни», по сговору с Сергеем Тихановским организовал групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок в Гомеле, Мозыре, Бресте, Минске, Слуцке, Гродно, Могилеве. Средство совершения преступления — YouTube-канал и телеграм-канал «Страна для жизни».

В обвинении говорится, что, «вдохновившись призывами Тихановского, Статкевича, Северинца», он создал YouTube-канал «Слуцк для жизни». По версии следствия, 2 февраля 2020 года встретился с Тихановским, с которым распределил роли совершения преступления.

В вину блогеру вменяют администрирование канала «Слуцк для жизни», на котором он размещал видеоролики, где были «призывы, адресованные широкой группе лиц принять участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций». В этих роликах, как говорится в обвинении, пропагандировалась безнаказанность. Также в роликах Неронского увидели публичное оскорбление председателя Слуцкого райисполкома.

По ч. 1 ст. 342 УК Неронский признал вину частично. Он признает, что действительно публиковал ролики, в которых очень эмоционально высказывался, но никакого сговора с Тихановским и другими лицами не было. По ст. 369 УК блогер полностью признал вину и готов публично принести извинения.

Во время допроса обвиняемый отметил, что сотрудники КГБ и следователи считали его правой рукой Тихановского. «Они хотели у меня что-то выбить, но я ничего не знал», — сказал он.

В то же время Неронский отметил, что на самом деле Тихановский ему не доверял и за все время они виделись четыре-пять раз. Тихановский помог ему создать YouTube-канал, а после критиковал за резкий стиль роликов. Но содержание видео Неронский с Тихановским не согласовывал.

По его словам, он не знаком со Статкевичем, а с Северинцем виделся лишь однажды на презентации книги.

Прокурор спросил у Неронского, получал ли он деньги за ролики, на что тот ответил, что даже в поездках с Тихановским сам покупал себе кофе. На вопрос, получал ли деньги Тихановский от других лиц или иностранных государств, Неронский ответил, что знает только, как Тихановский собирал деньги в прямом эфире на своей YouTube-площадке.

Обвиняемый также рассказал о своем содержании под стражей. «Я провел в заключении 152 дня. 60 суток — в одиночке. 21 раз за все время я сходил в душ. 12 этапов, 24 полных обыска, провел 5 дней на свежем воздухе. Прошел 50 судов, 90 заключенных, — сказал он. — В моем ИВС сейчас нет отопления. Мы бреемся наголо, чтобы нас не заедали вши. Меня на Окрестина три дня держали в специальном помещении, где меня заедали клопы».

По словам Неронского, «через полгода человек привыкает к тюрьме», поэтому его «пугать тюрьмой бесполезно», но он не хочет, чтобы «продолжались эти суды».

Владимир Неронский был задержан 6 мая 2020 года. Всего по «делу Тихановского» проходило более двух десятков человек.