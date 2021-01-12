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«Бреемся наголо, чтобы вши не заедали». Начался суд над автором YouTube-канала «Слуцк для жизни» Владимиром Неронским
Источник материала: Навiны
В суде Логойского района 12 января начался суд над автором YouTube-канала «Слуцк для жизни» Владимиром Неронским. Его судят по ч. 1 ст. 342 и ст. 369 Уголовного кодекса. Это первый суд по так называемому «делу Тихановского».
Блогер обвиняется в организации «незаконных общественно-массовых мероприятий» по всей Беларуси, а также в публичном оскорблении председателя Слуцкого райисполкома в ролике на YouTube, сообщает правозащитный сайт
Дело рассматривает председатель суда Логойского района Александр Рыбаков. Государственное обвинение поддерживает заместитель прокурора Логойского района Александр Левкович.
Согласно обвинению, Владимир Неронский как активист движения «Страна для жизни», по сговору с Сергеем Тихановским организовал групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок в Гомеле, Мозыре, Бресте, Минске, Слуцке, Гродно, Могилеве. Средство совершения преступления — YouTube-канал и телеграм-канал «Страна для жизни».
В обвинении говорится, что, «вдохновившись призывами Тихановского, Статкевича, Северинца», он создал YouTube-канал «Слуцк для жизни». По версии следствия, 2 февраля 2020 года встретился с Тихановским, с которым распределил роли совершения преступления.
В вину блогеру вменяют администрирование канала «Слуцк для жизни», на котором он размещал видеоролики, где были «призывы, адресованные широкой группе лиц принять участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций». В этих роликах, как говорится в обвинении, пропагандировалась безнаказанность. Также в роликах Неронского увидели публичное оскорбление председателя Слуцкого райисполкома.
По ч. 1 ст. 342 УК Неронский признал вину частично. Он признает, что действительно публиковал ролики, в которых очень эмоционально высказывался, но никакого сговора с Тихановским и другими лицами не было. По ст. 369 УК блогер полностью признал вину и готов публично принести извинения.
Во время допроса обвиняемый отметил, что сотрудники КГБ и следователи считали его правой рукой Тихановского. «Они хотели у меня что-то выбить, но я ничего не знал», — сказал он.
В то же время Неронский отметил, что на самом деле Тихановский ему не доверял и за все время они виделись четыре-пять раз. Тихановский помог ему создать YouTube-канал, а после критиковал за резкий стиль роликов. Но содержание видео Неронский с Тихановским не согласовывал.
По его словам, он не знаком со Статкевичем, а с Северинцем виделся лишь однажды на презентации книги.
Прокурор спросил у Неронского, получал ли он деньги за ролики, на что тот ответил, что даже в поездках с Тихановским сам покупал себе кофе. На вопрос, получал ли деньги Тихановский от других лиц или иностранных государств, Неронский ответил, что знает только, как Тихановский собирал деньги в прямом эфире на своей YouTube-площадке.
Обвиняемый также рассказал о своем содержании под стражей. «Я провел в заключении 152 дня. 60 суток — в одиночке. 21 раз за все время я сходил в душ. 12 этапов, 24 полных обыска, провел 5 дней на свежем воздухе. Прошел 50 судов, 90 заключенных, — сказал он. — В моем ИВС сейчас нет отопления. Мы бреемся наголо, чтобы нас не заедали вши. Меня на Окрестина три дня держали в специальном помещении, где меня заедали клопы».
По словам Неронского, «через полгода человек привыкает к тюрьме», поэтому его «пугать тюрьмой бесполезно», но он не хочет, чтобы «продолжались эти суды».
Владимир Неронский был задержан 6 мая 2020 года. Всего по «делу Тихановского» проходило более двух десятков человек.
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«Бреемся наголо, чтобы вши не заедали». Начался суд над автором YouTube-канала «Слуцк для жизни» Владимиром Неронским
В суде Логойского района 12 января начался суд над автором YouTube-канала «Слуцк для жизни» Владимиром Неронским. Его судят по ч. 1 ст. 342 и ст. 369 Уголовного кодекса. Это...
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