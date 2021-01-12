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Находящийся под стражей защитник мурала на «площади Перемен» Степан Латыпов чувствует себя нормально и благодарит всех за поддержку

12.01.2021 16:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Находящийся под стражей почти четыре месяца политзаключенный Степан Латыпов чувствует себя нормально, сообщил БелаПАН адвокат Илья Перхальский.

 

Находящийся под стражей защитник мурала на «площади Перемен» Степан Латыпов чувствует себя нормально и благодарит всех за поддержку
Степан Латыпов. Фото: проландшафт.бел.

 

По его словам, Степан — «сильный человек, держится». «По делу новостей пока нет. По письмам — с задержками, на все отвечает, — сказал он. — Спасибо вам и всем людям, кто его поддерживает. Это на самом деле важно для него».

О том, как идет предварительное расследование в отношении Латыпова, адвокат рассказать не смог, поскольку связан подпиской о неразглашении.

Степан Латыпов — подозреваемый по делу согласно ст. 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки). Он находится под стражей в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске. Был задержан 15 сентября во дворе своего дома на улице Червякова. Минчане называют этот двор «площадью Перемен», ранее там вывешивали бело-красно-белые флаги, а на вентиляционной будке рисовали двух минских диджеев, включивших песню Цоя «Перемен» 6 августа на официальном мероприятии в Киевском сквере.

В этом же дворе вечером 11 ноября произошел инцидент с неизвестными, приехавшими срезать белые и красные ленты, в ходе которого был избит местный житель Роман Бондаренко. Он умер на следующий день, не приходя в сознание.

Латыпова задержали, когда он защищал будку с изображением диджеев от силовиков, которые в очередной раз пришли уничтожать граффити. Минчанин требовал, чтобы неизвестные в штатском и масках представились. Позже в квартире Латыпова был проведен обыск, а его самого отвезли в изолятор на Окрестина.

25 сентября белорусские правозащитные организации заявили, что уголовное дело против Латыпова носит заказной, политически мотивированный характер, и признали его политзаключенным. В совместном заявлении организации напомнили о телесюжетах про задержание Латыпова, продемонстрированных 19 сентября в эфире нескольких государственных каналов. В них утверждалось, что Латыпов подозревается в организации незаконного канала поставки в страну опасных химикатов и намеревался использовать отравляющие вещества против сотрудников милиции. Также в кадре анонимный сотрудник ГУБОПиК заявлял, что Латыпов собирал деньги на подрывную деятельность по дискредитации органов власти и против сотрудников милиции и организовывал несанкционированные акции в столице.

Правозащитники подчеркнули, что обвинения в якобы «подрывной деятельности» Латыпова не образуют состава уголовного преступления, поскольку ни дискредитация органов власти и милиции, ни проведение мирных собраний, ни вывешивание не запрещенных действующим законодательством бело-красно-белых флагов, а тем более размещение изображений «диджеев Перемен» не являются действиями, подлежащими криминализации по национальному законодательству и нормам международного права в области прав человека.

Обвинения в подготовке отравлений сотрудников милиции, убеждены правозащитники, «не выдерживают никакой критики, научно не обоснованы и являются не чем иным, как фантазиями представителей ГУБОПиК».

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Находящийся под стражей почти четыре месяца политзаключенный Степан Латыпов чувствует себя нормально, сообщил БелаПАН адвокат Илья Перхальский.  
 
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