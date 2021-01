Ці ўбачыць Менск чэмпіянат свету па хакеі? І хто пры гэтым чым рызыкуе

Источник материала: Белсат

Складаная сітуацыя вымусіла кіраўніка IIHF Рэнэ Фазэля наведаць беларускую сталіцу – шмат хто ўспрыняў гэта як суцэльнае падтрыманне Лукашэнкі. Але не ўсё так адназначна.

Хутчэй за ўсё, Фазэль сустрэўся з Лукашэнкам, толькі каб захаваць добрыя стасункі, і чэмпіянату свету Менск не ўбачыць.

Так, але рэдка. Некалькі турніраў адмянілі праз Другую сусветную вайну (1940–1946) і Алімпійскія гульні (1980, 1984, 1988).

У 2020-м хакею ў Швейцарыі перашкодзіла пандэмія. Тады, дарэчы, ставілася пытанне, ці не ссунуць спаборніцтвы на год, але ўсё ж такі пастанавілі, што сёлета гаспадарамі чэмпіянату застануцца Менск і Рыга.

Уласна перанос адбыўся толькі двойчы. У 1930 годзе турнір праходзіў у французскім Шамані на адкрытым паветры, аднак нечакана пацяплела, таму матч за чацвёртае месца згулялі ў Вене, а паўфінал і фінал – у Берліне. У 1969-м чэмпіянат меўся адбыцца ў Празе, аднак пасля ўводу савецкіх войскаў у Чэхаславаччыну яго перанеслі ў Стакгольм.

Хутчэй за ўсё, каб абвесціць беларускаму боку пра перанос турніру. Пра магчымую сустрэчу медыі паведамлялі яшчэ ў снежні. Але тады Фазэль заразіўся каронавірусам і прыляцець у Менск не здолеў. Швейцарскае выданне «Watson» адзначала , што кіраўнік IIHF хоча асабіста распавесці пра рашэнне Лукашэнку.

Сітуацыю часта параўноўваюць з 2014 годам. Тады размовы пра перанос спаборніцтваў з Менску таксама вяліся, аднак ціск і блізка не быў такім вялікім. І справа не толькі ў Еўрапарламенце. У IIHF ёсць унутраная апазіцыя. Адмену турніру падтрымаў віцэ-прэзідэнт арганізацыі Калерва Кумала. Незадаволеныя і нацыянальныя федэрацыі. Латвія абяцае адмовіцца ад сваёй часткі турніру, калі Менска будзе прымаць чэмпіянат. Данія пагражае байкотам. Супраць паездкі ў Беларусь і ў шведскім хакеі.

Калі чэмпіянат адбудзецца ў Менску, турнір можа недалічыцца некалькіх не апошніх зборных, а ў разуменні Фазэля гэта ўжо больш сур’ёзная праблема.

Але проста так перанесці чэмпіянат свету ён не можа. У кіраўніка IIHF склаліся цёплыя стасункі з Лукашэнкам. Да таго ж, нельга адмаўляць, што Беларусь – адна з нешматлікіх краінаў у IIHF, у якой хакею надаецца ўвага з боку першых асобаў дзяржавы. Губляць такую запамогу ніхто не захоча, таму спадар Рэнэ хоча прадэманстраваць свайму беларускаму сябру: мы змагаліся, аднак, прабачце, не ўсё ад нас залежыць.

Падчас сустрэчы Фазэль не запэўніў Лукашэнку, што пераносу не будзе, а толькі скардзіўся на вялікі ціск. Лукашэнка, у сваю чаргу, запэўніў, што не пакрыўдзіцца на любое рашэнне. Здаецца, абодва бакі ўсё разумеюць.

У выпадку пераносу менскай часткі – не. Гэта зразумеюць усе асноўныя хакейныя краіны. Да таго ж, у сусветным спорце апошнім часам былі і больш гучныя рашэнні: адхіленне расейскіх спартоўцаў ад зімовай Алімпіяды, забарона Расеі прымаць буйныя турніры і гэтак далей. У Расеі ды Беларусі прэзідэнта IIHF таксама зразумеюць: абедзве краіны за перыяд яго кіравання атрымалі шмат турніраў і наладзілі з ім цёплыя стасункі.

