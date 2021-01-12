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Политзаключенного Бабарико выдвинули делегатом на ВНС от «Белгазпромбанка»?
Источник материала: UDF
Виктор Бабарико. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
«Есть информация, что на онлайн-заседании Совета директоров «Белгазпромбанка» конструктивно обсужден вопрос об избрании Виктора Бабарико делегатом Всебелорусского народного собрания», - пишет телеграм-канал
В действующий состав Совета входят восемь топ-менеджеров ПАО «Газпром», первый заместитель АО «Россельхозбанка», а также независимые директора Павел Данейко и Андрей Кобяков.
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В действующий состав Совета входят восемь топ-менеджеров ПАО «Газпром»
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