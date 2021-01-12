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Политзаключенного Бабарико выдвинули делегатом на ВНС от «Белгазпромбанка»?

12.01.2021 17:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Политзаключенного Бабарико выдвинули делегатом на ВНС от «Белгазпромбанка»?
Виктор Бабарико. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
По неподтвержденной пока информации политзаключенного Виктора Бабарико - главного соперника Лукашенко на президентских выборах, которого 18 июня 2020 года задержали непонятно за что и до сих пор держат за решеткой, выбрали делегатом Всебелорусского народного собрания от «Белгазпромбанка».

«Есть информация, что на онлайн-заседании Совета директоров «Белгазпромбанка» конструктивно обсужден вопрос об избрании Виктора Бабарико делегатом Всебелорусского народного собрания», - пишет телеграм-канал Выборы.


В действующий состав Совета входят восемь топ-менеджеров ПАО «Газпром», первый заместитель АО «Россельхозбанка», а также независимые директора Павел Данейко и Андрей Кобяков.
 
 
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В действующий состав Совета входят восемь топ-менеджеров ПАО «Газпром»
 
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