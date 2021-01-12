На съезде на МКАД опрокинулась фура

Источник материала: Onliner

«Фура лежала на боку на внутреннем съезде с МКАД на Партизанский проспект в сторону Шабанов, — написал пользователь нашего форума rumyn08. — ГАИ и скорая присутствовали. Образовалась пробка». В Минской ГАИ подтвердили факт происшествия, не обошлось без пострадавших.

«Водитель MAN двигался по внутреннему кольцу МКАД (со стороны улицы Байкальской в направлении улицы Молодежной), — сообщили предварительную версию в ГАИ столицы. — Мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства».





В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в учреждение здравоохранения.