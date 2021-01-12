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На съезде на МКАД опрокинулась фура
Источник материала: Onliner
«Фура лежала на боку на внутреннем съезде с МКАД на Партизанский проспект в сторону Шабанов, — написал пользователь нашего форума rumyn08. — ГАИ и скорая присутствовали. Образовалась пробка». В Минской ГАИ подтвердили факт происшествия, не обошлось без пострадавших.
«Водитель MAN двигался по внутреннему кольцу МКАД (со стороны улицы Байкальской в направлении улицы Молодежной), — сообщили предварительную версию в ГАИ столицы. — Мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства».
В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в учреждение здравоохранения.
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«Фура лежала на боку на внутреннем съезде с МКАД на Партизанский проспект в сторону Шабанов, — написал пользователь нашего форума rumyn08. — ГАИ и скорая...
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