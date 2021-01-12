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Женщина каталась на прицепленном к Nissan тюбинге и получила серьезные травмы (видео)

12.01.2021 17:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В вечернее время 34-летний водитель Nissan Primera решил покатать 38-летнюю женщину на тюбинге. По данным ГАИ Минской области, он буксировал тюбинг в поселке Крупский на автостоянке. Как сообщают инспекторы, мужчина во время разворота допустил занос и столкновение тюбинга с забором.

В результате происшествия женщина получила тяжкие телесные повреждения. По данному факту СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ — «Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения».

Известно, что тюбинг набирает ту скорость, с которой едет автомобиль, однако возможности им управлять нет. При торможении авто тюбинг может залететь под колеса машины, особенно опасна «ватрушка» при поворотах и других маневрах. В СМИ появлялись новости и об обрыве троса.

В последние дни вирусную популярность набирает видео из российской Амурской области. Там 10 января на льду Чигиринского водохранилища ребенок на тюбинге попал под автомобиль. Amur.life пишет, что мальчик (2010 г. р.) жив. «Водитель Subaru Forester, двигаясь по бездорожью, когда очередность проезда не оговорена ПДД РФ, допустил столкновение с Nissan X-Trail, водитель которого в нарушение ПДД перевозил несовершеннолетнего вне кабины автомобиля на тюбинге. В результате ДТП пострадал один человек — ребенок».

 
 
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В вечернее время 34-летний водитель Nissan Primera решил покатать 38-летнюю женщину на тюбинге. По данным ГАИ Минской области, он буксировал тюбинг в поселке Крупский на...
 
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