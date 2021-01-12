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Андрей Костицын ищет варианты в Европе. Он уже отклонил предложения из Польши и Словакии

12.01.2021 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский форвард Андрей Костицын (1985) ищет варианты в Европе.

Нападающий уже отклонил предложения из Словакии и Польши, сообщает "Вброс по борту".

Последним клубом Костицына-старшего был "Нефтехимик". В нынешнем сезоне КХЛ Андрей провел 24 матча и набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности "-9". В конце декабря нижнекамцы выставили белоруса на драфт отказов, а затем расторгли с ним контракт.
 
 
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Белорусский форвард Андрей Костицын (1985) ищет варианты в Европе.
 
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