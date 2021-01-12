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Всплакнём? Аскер-заде пожаловалась на травлю после интервью с Лукашенко

12.01.2021 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ведущая «Россия 1» Наиля Аскер-заде в своем инстаграм рассказала, как реагировали люди на ее интервью с гражданином Лукашенко.

Россиянка отмечает, что материал вызвал большой ажиотаж:  инстаграм и телеграмм разрываются от сообщений. Среди них комплименты, профессиональная критика и «другое»:
 
"Желают, чтобы моих детей «еб*ли дубинкой» и им снились трупы. Мне же угрожают расстрелом и желают скорее «сдохнуть». Моих единомышленников отправляют в ад вместе с кремлёвскими пропагандонами (слово, кстати, выдаёт человека со стажем — оно из нулевых). 

Мне про ад тоже достаётся. Например, помимо того, что я должна гореть в аду, причём сильнее всех (можно подумать, что ад к сети «Газпрома» подключён и там пламя регулируется), меня ещё должны дрючить черти. До этого у меня должен случиться пятилетний понос, и я должна сдохнуть в адских муках со всеми родственниками (это до ада ещё)", - пишет Аскер-заде. 


При этом она объяснила, что такая бурная реакция людей еще больше мотивирует ее работать в журналистике, пишет blizko.by

Кстати, обратите внимание на жакет, в котором российская журналистка позирует у камина во Дворце независимости. Как думаете, сколько он стоит? 

Пожалуй, вы удивитесь, но за эти деньги не самая бедная беларуская семья может жить примерно полгода.

Как выяснило Еврорадио, этот "скромный" розово-черный жакет от английского дизайнера Alexander McQueen стоит более 3100 долларов США.
 
 
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Ведущая «Россия 1» Наиля Аскер-заде в своем инстаграм рассказала, как реагировали люди на ее интервью с гражданином Лукашенко.
 
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