Всплакнём? Аскер-заде пожаловалась на травлю после интервью с Лукашенко

Россиянка отмечает, что материал вызвал большой ажиотаж: инстаграм и телеграмм разрываются от сообщений. Среди них комплименты, профессиональная критика и «другое»:

"Желают, чтобы моих детей «еб*ли дубинкой» и им снились трупы. Мне же угрожают расстрелом и желают скорее «сдохнуть». Моих единомышленников отправляют в ад вместе с кремлёвскими пропагандонами (слово, кстати, выдаёт человека со стажем — оно из нулевых).





Мне про ад тоже достаётся. Например, помимо того, что я должна гореть в аду, причём сильнее всех (можно подумать, что ад к сети «Газпрома» подключён и там пламя регулируется), меня ещё должны дрючить черти. До этого у меня должен случиться пятилетний понос, и я должна сдохнуть в адских муках со всеми родственниками (это до ада ещё)", - пишет Аскер-заде.









blizko.by При этом она объяснила, что такая бурная реакция людей еще больше мотивирует ее работать в журналистике, пишет





Кстати, обратите внимание на жакет, в котором российская журналистка позирует у камина во Дворце независимости. Как думаете, сколько он стоит?





Пожалуй, вы удивитесь, но за эти деньги не самая бедная беларуская семья может жить примерно полгода.





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