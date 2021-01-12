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Наш ответ Чемберлену: Минпром пугает Запад отказом от импортных комплектующих

12.01.2021 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Импортозамещение - наше всё

Министр промышленности Петр Пархомчик после совещания у Лукашенко о судьбе промышленности прокомментировал журналистам тему санкций в отношении белорусских предприятий.

Пока, по его словам, в этом вопросе конкретики мало. Но очевидно, что ряд партнеров машиностроительных предприятий из Финляндии и Германии «затягивают поставки комплектующих».

Прочность партнерских отношений должно подтвердить время, предположил министр. А первейшая задача белорусских предприятий в такой ситуации — находить решения с помощью механизмов, которые сегодня доступны отечественной промышленности — через импортозамещение, локализацию компонентов.

Напомним, в санкционный список ЕС включены 7 белорусских компаний: МЗКТ, «АГАТ», 140-й ремонтный завод, Главное хозяйственное управление УДП, Dana Holdings / «Дана Астра», «Синезис», «Белтехэкспорт».

Кроме того, под санкции США попали крупнейшие предприятия концерна «Белнефтехим»: «Полоцк-Стекловолокно», «Нафтан», «Гродно Азот», «Белшина», «Гродно Химволокно», Белорусский Нефтяной торговый дом, «Лакокраска».
 
Теги: Гродно
 
 
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