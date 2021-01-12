Усов: Власть прибегает к последним внутренним резервам





"Система чтит своих "героев", ничего удивительно. Все закономерно. Награды для моральных уродов и негодяев (Крят, Азаренок, Гладкая, Муковозчик и др.), для фальсификаторов, убийц и лжецов от такого же негодяя.





Для всех тех, кто имел мужество продать совесть, честь, душу за возможность быть рядом с диктатором и обслуживать его потребности править.





Для полноты картины стоит еще дать им квартиры в центе Минска , служебные дачи, обеспечить бесплатный проезд в общественном транспорте и направить читать лекции в университет, чтобы опытом делились (как Гигин).





Заметьте, никто не заставлял и не принуждал - это был сознательный выбор. Хотя для этого нужно иметь хотя бы сознание.





Действительно, нужно иметь мужество, чтобы зная историю гитлеровской Германии, судьбу коммунистической номенклатуры в некоторых постсоветских странах, понимая, что современные технологии и современные общества будут помнить многое, - служить тирану и преступнику.





Но это скорее привычка, программа вируса, который либо уничтожит общество, либо сформирует иммунитет на годы вперед.









В принципе награда за злодейство в порочной системе - это как черная метка, от которой уже никогда не отмыться и не оправдаться.





Это также хороший урок для общества, когда оно может воочию увидеть весь концентрат глупости, невероятного разложения внутреннего человеческого существа, когда оно решает прислуживать злу.



