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Усов: Власть прибегает к последним внутренним резервам
Источник материала: Партизан
Политолог Павел Усов - о наградах для госпропагандистов
"Система чтит своих "героев", ничего удивительно. Все закономерно. Награды для моральных уродов и негодяев (Крят, Азаренок, Гладкая, Муковозчик и др.), для фальсификаторов, убийц и лжецов от такого же негодяя.
Для всех тех, кто имел мужество продать совесть, честь, душу за возможность быть рядом с диктатором и обслуживать его потребности править.
Для полноты картины стоит еще дать им квартиры в центе Минска, служебные дачи, обеспечить бесплатный проезд в общественном транспорте и направить читать лекции в университет, чтобы опытом делились (как Гигин).
Заметьте, никто не заставлял и не принуждал - это был сознательный выбор. Хотя для этого нужно иметь хотя бы сознание.
Действительно, нужно иметь мужество, чтобы зная историю гитлеровской Германии, судьбу коммунистической номенклатуры в некоторых постсоветских странах, понимая, что современные технологии и современные общества будут помнить многое, - служить тирану и преступнику.
Но это скорее привычка, программа вируса, который либо уничтожит общество, либо сформирует иммунитет на годы вперед.
В принципе награда за злодейство в порочной системе - это как черная метка, от которой уже никогда не отмыться и не оправдаться.
Это также хороший урок для общества, когда оно может воочию увидеть весь концентрат глупости, невероятного разложения внутреннего человеческого существа, когда оно решает прислуживать злу.
С другой стороны это также свидетельство того, что власть прибегает к последним внутренним резервам (медаль за отвагу, когда уже отступать некуда и необходимо поднять боевой дух), режим может надеяться только на худших из худших", -
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Политолог Павел Усов - о наградах для госпропагандистов
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