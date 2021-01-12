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Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью митрополита Филарета

12.01.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования белорусскому народу в связи со смертью митрополита Филарета, почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси, сообщили белорусские госСМИ.

© Photo : Андрей Петрашкевич
Прощание с митрополитом Филаретом пройдет в Минске и в Жировичах

Президент подчеркнул, что Филарет любил Беларусь всей душой, а его архипастырское служение в стране совпало с эпохой становления государства.

"Митрополита Филарета недаром называли мерилом нравственности и совестью нации. …Благодаря поддержке и отеческим советам Владыки мы вместе построили сильную суверенную страну, где все живут в мире, согласии и нет места религиозной вражде. Наша многолетняя дружба и огромное взаимное уважение стали для меня мощной духовной опорой. Мы потеряли Героя Беларуси, наставника и самого искреннего защитника, который до последнего своего часа молился за благополучие этой страны и ее народа", - говорится в сообщении.

Митрополит Филарет, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси скончался на 86-м году жизни. Он возглавлял Белорусскую православную церковь более 20 лет. При нем в Беларуси число православных епархий возросло с 1 до 10, отстроены сотни храмов и подписано Соглашение о сотрудничестве государства и церкви.

Президент называл митрополита Филарета одним из самых авторитетных иерархов в православном мире и очень тепло относился к нему: каждый год поздравлял с днем рождения, а на 80-летие, когда митрополит уже был на пенсии, президент лично приехал к  иерарху и подарил ему чайный сервиз. Президент Лукашенко и почетный экзарх Филарет, как обычно, говорили о духовном и мирском.

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Теги: Минск
 
 
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Скончавшийся после продолжительной болезни митрополит Филарет будет похоронен за Крестовоздвиженским храмом Успенского Жировичского монастыря.
 
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