ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Лукашенко: «Тем, кто нас критиковал, надо сказать, что в этом году сельское хозяйство спасло нас»

12.01.2021 17:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Промышленные итоги и планы, ответ на западные санкции и судьба крупнейших инвестпроектов. О работе Минпрома Президенту доложили вице-премьер Юрий Назаров и глава ведомства Петр Пархомчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Александр Лукашенко: «Тем, кто нас критиковал, надо сказать, что в этом году сельское хозяйство спасло нас»

Разговор во Дворце Независимости коснулся промышленных результатов прошлого года и развития основных направлений в текущем. Глава государства сразу отметил, что обсудить итоги 2020-го необходимо более основательно, в широком формате. А вот в центре внимания – конкретные планы производства и экспорта белорусской продукции в долгосрочной перспективе. Здесь Александр Лукашенко обозначил несколько принципиально важных вопросов: допуск наших предприятий к госзакупкам в России, поставки отечественной продукции в лизинг, а также судьба крупных инвестпроектов.

Александр Лукашенко: «Тем, кто нас критиковал, надо сказать, что в этом году сельское хозяйство спасло нас»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нашим вот этим протестунам и тем, кто нас критиковал, надо сказать, что в этом году сельское хозяйство спасло нас, добавило 5 % – в трудные годы 5 % – и экспорт уйдет со свистом. И деревообработка твоя – тоже нам: «Куда деньги? Не туда вкладываем». Сегодня нас спасает и дает результат, и мы здесь перерабатываем местное сырье. И по производству, и по экспорту добавили. То есть там, куда мы вложились и уделили особое внимание, мы получили отдачу. Вот это им надо в голову вбивать, показывая их несостоятельность. Эту болтовню так называемую рыночную надо заканчивать.

Читайте также:

Александр Лукашенко об ответных санкциях: «Не надо бояться, надо уже им показывать зубы»

Александр Лукашенко: пускай нас критикуют, что мы ретрограды. Когда человек будет иметь зарплату, тогда нас оценят

Министр промышленности Беларуси: «Глубина санкций пока ещё абсолютно непонятна»

Люди в материале: Александр Лукашенко, Петр Пархомчик, Юрий Назаров

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Промышленные итоги и планы, ответ на западные санкции и судьба крупнейших инвестпроектов. О работе Минпрома Президенту доложили вице-премьер...
 
Новости дня
Новости разные
 
«В том числе путем удаленного доступа». В Закон «Об оперативно-разыскной деятельности» внесли изменения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by