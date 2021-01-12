Тихановская: будем помнить митрополита Филарета как искреннего человека, искавшего взаимопонимание в обществе

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выразила соболезнования в связи с кончиной митрополита Филарета, почетного патриаршего экзарха всея Беларуси.



Митрополит Филарет. Фото: belros.tv.

«Искренне соболезную белорусским православным верующим в связи со смертью почетного патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Филарета, — говорится в сообщении в телеграм-канале Тихановской. — Митрополит Филарет много трудился для возрождения церкви во времена перехода от советского атеистического строя к независимой Беларуси, он уделял много внимания межконфессиональному диалогу. Его будут помнить как искреннего и открытого человека, который искал взаимопонимания в белорусском обществе».

Соболезнования также выразил член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко.

«Ушел из жизни выдающийся человек, — написал он в своем телеграм-канале. — Личность, которая внесла неизмеримый вклад в духовное возрождение белорусского народа. Белорусская православная церковь благодаря Его Высокопреосвященству митрополиту Минскому и Слуцкому Филарету стала важнейшим фактором единения белорусского народа, способствовала воспитанию у белорусов достоинства и сознательности, уважения к взглядам другого человека, недопустимости морального насилия над личностью. Владыка Филарет ввел в употребление название Белорусская православная церковь. Важный вклад был сделан и в восстановление древних традиций православия белорусского народа».

«Во время многочисленных встреч с Его Высокопреосвященством я имел большую честь познать и получить несравнимый ни с чем духовный заряд. Навсегда сохраню светлую память о владыке Филарете, его искренней любви к белорусам и каждому ближнему. Скорблю со всеми, кто знал митрополита», — отметил Латушко.

16 декабря минувшего года митрополит Филарет был госпитализирован с признаками COVID-19, впоследствии этот диагноз подтвердился. Почетный патриарший экзарх скончался на 86-м году жизни 12 января в одной из столичных клиник.

Филарет (в миру Кирилл Вахромеев) родился 21 марта 1935 года в Москве в семье служащих. В 1957 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1961 году — Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В 1959 году был пострижен в монашество.

В 1960—1970-х годах Филарет служил в Московской, Ленинградской епархиях, а в 1973-м занял кафедру архиепископа Берлинского и Среднеевропейского, патриаршего экзарха Средней Европы.

В октябре 1978 года назначен митрополитом Минским и Белорусским, патриаршим экзархом Западной Европы, в октябре 1989 года — митрополитом Минским и Гродненским, патриаршим экзархом Белорусским, в феврале 1992 года — митрополитом Минским и Слуцким, патриаршим экзархом всея Беларуси.

В 1990 году был избран народным депутатом Верховного Совета БССР (после — Республики Беларусь), председателем Комиссии ВС по вопросам депутатской этики. С января по декабрь 1991 года был народным депутатом СССР.

25 января 2009 года Архиерейский собор РПЦ избрал митрополита Филарета одним из трех кандидатов на престол патриарха Московского, однако он снял свою кандидатуру в пользу Кирилла, на тот момент митрополита Смоленскому и Калининградского.

31 мая 2010 года Священный синод отклонил прошение митрополита Филарета о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия. Повторное прошение было удовлетворено 25 декабря 2013 года. После ухода на покой Филарет был именован почетным патриаршим экзархом всея Беларуси, он сохранил право участия в работе Священного синода и протокольное место на богослужениях и в официальных церемониях.