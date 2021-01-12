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В Минске за помощью по доставке продуктов и лекарств обратились более 6500 человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске за помощью по доставке продуктов и лекарств с начала работы горячих линий обратились более 6500 человек. При этом некоторые жители обращаются повторно. Волонтеры уже выполнили более 8000 заявок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Только в Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района еженедельно поступает около 20 заявок. Их стараются выполнять в тот же день. В основном обращаются одинокие пенсионеры и люди с ограниченными возможностями, которые стараются ограничить социальные контакты.
Если работники центра сами не справляются с объемом заказов, на помощь приходят волонтеры БРСМ, Красного Креста и представители церкви. Чаще всего люди просят доставить продукты и рецепты, иногда обращаются с просьбами купить лекарства.
Алеся Дербан, заведующая отделением Территориального центра социального обслуживания населения Московского района:
К слову, на постоянной основе в территориальном центре на дому обслуживаются около 500 человек. При посещении соблюдаются все меры предосторожности: волонтеры в масках и перчатках, обязательно соблюдается безопасная дистанция. А все нюансы добровольцы стараются решать с пенсионерами по телефону.
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Новости Беларуси. В Минске за помощью по доставке продуктов и лекарств с начала работы горячих линий обратились более 6500 человек. При этом некоторые жители...
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