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В Минске за помощью по доставке продуктов и лекарств обратились более 6500 человек

12.01.2021 17:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске за помощью по доставке продуктов и лекарств с начала работы горячих линий обратились более 6500 человек. При этом некоторые жители обращаются повторно. Волонтеры уже выполнили более 8000 заявок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске за помощью по доставке продуктов и лекарств обратились более 6500 человек

Только в Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района еженедельно поступает около 20 заявок. Их стараются выполнять в тот же день. В основном обращаются одинокие пенсионеры и люди с ограниченными возможностями, которые стараются ограничить социальные контакты.

Если работники центра сами не справляются с объемом заказов, на помощь приходят волонтеры БРСМ, Красного Креста и представители церкви. Чаще всего люди просят доставить продукты и рецепты, иногда обращаются с просьбами купить лекарства.

В Минске за помощью по доставке продуктов и лекарств обратились более 6500 человек

Алеся Дербан, заведующая отделением Территориального центра социального обслуживания населения Московского района:
Возросло количество людей, которые нуждаются в такой помощи, так как, к сожалению, участились случаи, болеют родственники, которые оказывали такую помощь пожилым, а сейчас в силу состояния здоровья не могут. Также люди минимизировали контакты с родственниками, которые раньше помогали тоже, с соседями и так далее. Поэтому обращаться люди стали чаще, люди стали чаще просить такую помощь. Чаще всего это происходит до двери, то есть бесконтактно, потому что люди опасаются. Поэтому такая помощь нужна, и она востребована на данный момент. И эта востребованность не падает, а только растет с каждым днем.

В Минске за помощью по доставке продуктов и лекарств обратились более 6500 человек

К слову, на постоянной основе в территориальном центре на дому обслуживаются около 500 человек. При посещении соблюдаются все меры предосторожности: волонтеры в масках и перчатках, обязательно соблюдается безопасная дистанция. А все нюансы добровольцы стараются решать с пенсионерами по телефону.

Люди в материале: Алеся Дербан

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске за помощью по доставке продуктов и лекарств с начала работы горячих линий обратились более 6500 человек. При этом некоторые жители...
 
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