«В том числе путем удаленного доступа». В Закон «Об оперативно-разыскной деятельности» внесли изменения

Источник материала: Onliner

В Беларуси приняли поправки в Закон «Об оперативно-разыскной деятельности». Некоторые изменения носят «косметический» характер, другие выглядят более значительными. Однако без комментариев и объяснений некоторых формулировок говорить об этом не беремся. Поэтому просто укажем на моменты, особенно притягивающие внимание.

В частности, расширена статья 26 «Оперативный досмотр». В прошлой редакции она звучала так:

«Оперативный осмотр представляет собой обследование жилища и иного законного владения гражданина, помещений, зданий, сооружений, транспортных средств, иных объектов и территории организации, участка местности в целях получения сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-разыскной деятельности».

В новой редакции статья расширена. Ниже — выдержка из статьи.

«Оперативный осмотр представляет собой обследование жилища и иного законного владения гражданина, помещения, здания, сооружения, транспортного средства, иного объекта и территории организации, участка местности, а также изучение информационных систем, информационных ресурсов, предметов и документов, компьютерной информации, в том числе путем удаленного доступа, в целях получения сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-разыскной деятельности».

Теперь в нем упоминаются «информационные системы, информационные ресурсы, предметы и документы, компьютерная информация», а также упоминается «осмотр … путем удаленного доступа». В какой именно форме организуется «удаленный доступ», не уточняется.

Кроме того, внесены изменения в статью 31 «Контроль в сетях электросвязи». Согласно документу упрощается процесс «контроля» в случаях, когда объект интереса пользуется не связанным с ним средствами связи (телефон, электропочта, адрес и т. д.).

В частности, звучит «в случае установления не указанных в постановлении…. (средств связи, адреса. — Прим. Onliner) должностное лицо … проводит это оперативно-разыскное мероприятие по установленному идентификатору (видимо, того, с которым связан объект интереса. — Прим. Onliner) в отношении этого гражданина без вынесения нового постановления о проведении оперативно-разыскного мероприятия».

Помимо упомянутых изменений, есть и другие. Сравнить редакции можно по ссылкам: Pravo.by (изменения) и КГБ (до внесения изменений).