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Прощание с митрополитом Филаретом пройдет в Минске и Жировичах. Похоронен Почетный экзарх церкви будет в Жировичском монастыре
Источник материала: Партизан
Прощание с почтенным патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Филаретом пройдет в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска и Успенском Жировичском монастыре, говорится в сообщении на сайте Белорусской православной церкви.
"Во вторник, 12 января с 16:00 в Свято-Духовом кафедральном соборе будет организовано круглосуточное чтение клириками Минской епархии Евангелия и совершение заупокойных богослужений по новопреставленному. В среду, 13 января в 16:00 тело почившего митрополита Филарета будет привезено в Свято-Духов кафедральный собор, где пройдет прощание с почившим до 18:00 14 января", - говорится в сообщении.
В четверг, 14 января в 8:00 в Свято-Духовом кафедральном соборе начнется соборная архиерейская Божественная литургия, по окончании которой будет совершен чин отпевания почетного патриаршего экзарха всея Беларуси.
Гроб с телом новопреставленного будет пребывать в Свято-Духовом кафедральном соборе до 18:00 14 января, после чего будет перевезен в Успенский собор одноименного Жировичского мужского монастыря. Насельники обители совершат круглосуточное чтение Евангелия.
В пятницу, 15 января в 10:00 в Успенском Жировичском монастыре начнется соборная архиерейская Божественная литургия, по окончании которой состоится панихида по новопреставленному.
"После панихиды тело почившего митрополита Филарета будет погребено за Крестовоздвиженским храмом Успенского Жировичского монастыря", - сообщили в БПЦ.
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Прощание с митрополитом Филаретом пройдет в Минске и Жировичах. Похоронен Почетный экзарх церкви будет в Жировичском монастыре
Прощание с почтенным патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Филаретом пройдет в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска и Успенском Жировичском...
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