"После волны насилия нам показали дедушку с собачкой - и мы оттаяли"

Мария Мелёхина на сайте kyky.org - о «блинной вечеринке» Лукашенко с Заде и о том, что нам поможет не «обнуляться» каждый год. Журналисткана сайте- о «блинной вечеринке» Лукашенко с Заде и о том, что нам поможет не «обнуляться» каждый год.





В сети опять завирусилось видео с белым шпицем – пиарщики в очередной раз провернули нехитрый трюк. Прошлый раз собачку беларусы лицезрели весной, когда Лукашенко высаживал деревья. Только и разговоров было, что о белом шпице.





Но на самом деле всё сработало, как задумано. И вместо того, чтобы акцентировать внимание на рекордном количестве заболевших COVID-19 и получении кредита от МВФ, все говорили о мемах.





В 2021 году история повторилась: собаку по кличке Малыш демонстративно поставили на стол. Стоит отметить, что в интервью Лукашенко называет малышом не только шпица, но и своего сына Колю. И опять соцсети гудят только об этом – трюк удался, пиарщики отработали свой хлеб.





И неважно, высказываетесь вы сегодня негативно об этом событии или просто смеетесь и крутите у виска – вы вовлечены, а значит, цитируемость и влияние так называемой власти выросло.

И проблемы политзаключенных, конституционной реформы и Всебелорусского собрания уходят на второй, третий план.

Да, сегодня как никогда хочется положительных эмоций, ведь мы прошли психологическую отметку Нового года и верим, что все непременно наладится. Но хочется, чтобы все разрешилось как-то само собой, без нашего участия.





Но так не бывает. И пока мы смеемся над мемами и делаем перепосты, – вон что Лукашенко отчебучивает, и Коля такой красивый – белый шпиц делает свое грязное дельце.





Чтобы хоть как-то отрезвить пользователей соцсетей, Светлана Тихановская сделала ход конем и запустила свое вирусное видео: вышла в прямой эфир к гродненскому фельдшеру Федору Остаповичу.





Реакция блогера, который чуть не умер от счастья, тоже завирусилась в СМИ. И стоит отдать должное, что некоторые беларуские СМИ раскусили пиар-трюк и опубликовали видео с Тихановской, не придавая «блинной вечеринке» с Заде такого значения.









Но пока за нас будут думать другие, мы не сдвинемся с мертвой точки.

И вместо того, чтобы хохотать над цитатами и мемами с собачкой, можно пойти и посчитать, сколько мы платим налогов, на сколько подорожала продуктовая корзина и как выросли наши доходы за последнее время.





А еще изучить обещания Лукашенко беларусам за последние 26 лет. И сделать выводы. Или вы и правда думаете, что старик разожмет пальцы и выполнит свои обещания?





Раз в сто лет и палка стреляет, но давайте будем реалистами: вы получаете хотя бы те самые заветные «по пятьсот»? А какая пенсия у ваших родителей?





Большая дорога и изменения начинаются не с кого-то, а с себя.

В 2020-м беларусы научились самоорганизации, взаимовыручке и стали невероятными. Точнее мы всегда такими были, но по какой-то причине предпочитали быть аполитичными и безучастными.





Сегодня нация проснулась, но нас опять пытаются убаюкать обещаниями. Белый шпиц знает толк в маскировке и меняет личины. В августе зверь наглядно показал свой оскал, ломая кости и заливая улицы городов кровью.





Но скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Пока на наших глазах разворачивается информационная война и битва пресс-секретарей, пиарщиков и политтехнологов, мы упускаем из вида, что





ЗВР Беларуси тают, Конституцию 1994 года, которая бы обеспечила реальное разделение ветвей власти и ограничивала в правах президента, никто возвращать не собирается, а углубленная интеграция с Россией не за горами.





Возможно, когда наша экономика уже будет «всё» – ввод единой валюты под ширмой стабилизации экономической ситуации станет вишенкой на торте интеграции.





Тогда Лукашенко может уйти спокойно – он выполнит все негласные обещания перед Россией за все денежные транши и поддержку друга. Это же не поглощение Крыма, а просто тесные дружеские взаимоотношения, верно?





Но чтобы этот маневр не заметили, общество опять нужно усыпить.

Стокгольмский синдром: после волны насилия нам показали доброго дедушку с собачкой – и мы вроде бы уже и оттаяли. «А можа, так и трэба?»

«Так и трэба», что все политические оппоненты Лукашенко в тюрьме, либо за границей?





«Так и трэба», что в стране закон больше не работает, попираются даже базовые права, а диктатура процветает?





«Так и трэба», что можно выйти из дома вечером и не вернуться?





«Так и трэба», что люди, которые боролись за наши права, сейчас находятся за решеткой в нечеловеческих условиях?





Да, шпиц – это лучше, чем взрыв в метро, но все же бомбит от этого не меньше.

Тогда, в 2011-м, все перестали говорить про рост цен и экономический кризис – страна погрузилась в траур. Бывший боец антитеррористического спецподразделения «Алмаз» Игорь Макар недавно подтвердил, что у него есть доказательства: взрывчатка была заложена в полу, а

Владислав Ковалев и Дмитрий Коновалов никакого отношения к взрыву не имели.

Но людей по старой советской традиции в Беларуси не жалко – еще нарожают. Главное – накормить зверя, а «чудище то зло, обло, стоголово и лаяй».





И чтобы усыпить бдительность, из каждого утюга нам вещают про социально-ориентированное государство. В августе 2020-го мы увидели, на кого именно ориентировано это государство и кого оно защищает.





Но пропаганда работает исправно, и общество уже разделилось на два лагеря: своих и чужих, змагароу и ябацек. Но кому это выгодно?





Не можешь победить толпу – дезориентируй и возглавь. Помните недавнее видео, как мужчина в нетрезвом виде ударил по лицу медика?





Ведь уверена, что он совершил этот поступок не из ненависти, а по пьяному делу, когда заводские настройки сбились – и подсознание выдало дары пропаганды, ведь в сознании многих «по госканалам врать не могут».





Но несмотря на то, что в Беларуси два государственных языка, два флага, два герба, два союза журналистов, два президента и два вектора развития – на Восток, и на Запад – не стоит забывать, что

мы - единый народ с уникальным культурным кодом и идентичностью. И только нам решать, будет ли зверь дальше клацать зубами у власти.

Но пока мы не устраним раскол в обществе, не станем уважительно относиться друг к другу и пытаться услышать каждую из сторон, мы продолжим ходить по кругу.





И у нас нет шансов на перемены. Система выстраивалась годами, и она стабильна. Искать виноватых среди коллег или соседей бессмысленно.

Изменения нужно начинать с себя:

изучить свои права, перечитать Конституцию, посчитать, во сколько раз обесценился рубль за последние 20 лет.





Нужно идти от простого к сложному. И возможно тогда мы придем к национальному примирению – только так возможно восстановление законности. И только тогда появится шанс для свержения белого шпица.