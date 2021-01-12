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Никакого алкоголя и горячей воды: как действовать при переохлаждении
12.01.2021 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв - Sputnik. Врачи рассказали, чего нельзя делать, даже если вы сильно замерзли.
При переохлаждении страдает сердечно-сосудистая система. Конечности отдают кровь на поддержание центральной нервной системы и внутренних органов. Приток крови уменьшается, возникает спазм сосудов, и конечности испытывают ишемию – недостаточно кровообращения.
И.о. заведующего приемного отделения ГУ "РНПЦ Травматологии и ортопедии" Андрей Ярошевич в Национальном пресс-центре дал рекомендации, как вести себя в такой ситуации. Ни в коем случае нельзя пробовать согреться алкоголем, а также резко окунать руки в теплую воду.
"Необходимо, чтобы восстановление кровотока проходило так же, как и при его замедлении, – изнутри. И никакого рода тепловых воздействий снаружи быть не должно, иначе может возникнуть усугубление ишемии", – пояснил Ярошевич.
Он пояснил: употребление наркотических препаратов или даже просто алкоголя может стать усугубляющим фактором.
"Спазм может становиться сильнее, а человек может неконтролируемо переоценивать свое состояние. Человек не сможет оценить, что у него онемели конечности. А в теплом помещении заметит, что кончики пальцев в лучшем случае онемели", – пояснил Ярошевич.
В худшем случае обморожение может повлечь за собой отмирание тканей.
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Специалисты предупредили: если вы перемерзли на улице, то, придя домой, ни в коем случае не стоит резко погружать руки и ноги в горячую воду, это может лишь усугубить...
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