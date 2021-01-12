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Появилась карта европейских стартапов с наибольшими инвестициями. Вот кто лидирует в Беларуси
Источник материала: Tut.by
CB Insights
С 2015 года европейские ИТ-стартапы в рамках более чем 22,4 тысячи инвестиционных сделок получили около 117 млрд долларов. В общей сложности представленные на карте стартапы подняли почти 9 млрд долларов.
Больше всех в Европе привлек шведский сервис онлайн-платежей Klarna, работающий по принципу «покупай сейчас, плати потом». В него инвестировано около 1,8 млрд долларов. На втором месте — британская доставке еды Deliveroo (1,5 млрд долларов), на третьем — немецкая онлайн-платформа по купле-продаже подержанных автомобилей Auto1 Group (961 млн долларов).
8 из 37 стартапов — единороги с оценкой более 1 млрд долларов. Помимо трех компаний, упомянутых выше, в их числе: сервис такси Bolt (Эстония), разработчик решений для управления данными Collibra (Бельгия), потоковый сервис Deezer (Франция), онлайн-маркетплейс Vinted (Литва) и сервис доставки Glovo (Испания).
Среди белорусских техностартапов больше всего инвестиций у AR-компании Banuba.
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Компании ранжировались по совокупному размеру заявленных инвестиций.
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