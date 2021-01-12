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Появилась карта европейских стартапов с наибольшими инвестициями. Вот кто лидирует в Беларуси

12.01.2021 17:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

CB Insights определил самый хорошо финансируемый технологический стартап в каждой из стран Европы. Об этом пишет dev.by.


Компании ранжировались по совокупному размеру заявленных инвестиций. При рассмотрении учитывались компании с венчурным капиталом, которые провели хотя бы один раунд сбора средств с 2015 года и собрали не менее 1 млн долларов. Инфографика: CB Insights

С 2015 года европейские ИТ-стартапы в рамках более чем 22,4 тысячи инвестиционных сделок получили около 117 млрд долларов. В общей сложности представленные на карте стартапы подняли почти 9 млрд долларов.

Больше всех в Европе привлек шведский сервис онлайн-платежей Klarna, работающий по принципу «покупай сейчас, плати потом». В него инвестировано около 1,8 млрд долларов. На втором месте — британская доставке еды Deliveroo (1,5 млрд долларов), на третьем — немецкая онлайн-платформа по купле-продаже подержанных автомобилей Auto1 Group (961 млн долларов).

8 из 37 стартапов — единороги с оценкой более 1 млрд долларов. Помимо трех компаний, упомянутых выше, в их числе: сервис такси Bolt (Эстония), разработчик решений для управления данными Collibra (Бельгия), потоковый сервис Deezer (Франция), онлайн-маркетплейс Vinted (Литва) и сервис доставки Glovo (Испания).

Среди белорусских техностартапов больше всего инвестиций у AR-компании Banuba. По данным Crunchbase, она привлекла 12 млн долларов. В 2017 году венчурные фонды Larnabel Ventures семьи Михаила Гуцериева и VP Capital Виктора Прокопени вложили в Banuba 5 млн, а через 1,5 года — еще 7 млн долларов.

 
 
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Компании ранжировались по совокупному размеру заявленных инвестиций.
 
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