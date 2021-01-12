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Лукашенко о возможном переносе ЧМ-2021: «К сожалению, придется доказывать, что мы зовемся людьми»

12.01.2021 17:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко прокомментировал вчерашние переговоры с главой IIHF Рене Фазелем и реакцию на них общества. Его слова приводит телеграм-канал «Пул Первого».


Фото: president.gov.by

— Как не скажешь на злобу дня о последних переговорах с международной федерацией хоккея. Не успели они закончиться, как наши беглые обрушились на лучших наших друзей. Не белорусов, заграничных друзей, которые всегда поддерживали и поддерживают нас. Очень жаль, что есть среди нас и такие.

Но я хочу сказать, коль уж этот вопрос на слуху. Мы готовы к проведению любых международных, в том числе культурных, спортивных состязаний. А что касается чемпионата мира по хоккею, который мы выиграли в честной борьбе, я заявил, что мы готовы организовать его хоть завтра. Но для этого немало предстоит сделать. И, к сожалению, придется доказывать, что мы люди и мы зовемся людьми. И у нас есть своя страна!

Но мы готовы разговаривать с любыми честными людьми. В том числе с оппозицией. Но не с предателями. Мы готовы вести диалог с любой оппозицией, по любым вопросам. Начиная от конституционных изменений и заканчивая будущим нашей Беларуси. Но ни перед кем мы на колени не встанем! — заявил Лукашенко.

 
 
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