Ученые назвали сексуальные практики, которые могут влиять на риск развития рака из-за ВПЧ

Источник материала: Tut.by

Ученые из Университета Джонса Хопкинса (США) посчитали ранний (до 18 лет) и с большим числом партнеров (больше 10 партнеров за жизнь) оральный секс независимыми факторами риска развития рака ротовой полости и глотки, вызванного вирусом папилломы человека, пишет The New York Times . Исследование опубликовано в журнале Cancer .



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Как поясняет ВОЗ , вирус папилломы человека (ВПЧ) является самой распространенной вирусной инфекцией половых путей. Большинство сексуально активных женщин и мужчин приобретают инфекцию в какой-то момент своей жизни.

Многие типы ВПЧ не причиняют проблем. Небольшая доля инфекций, вызываемых определенными типами ВПЧ, может продолжаться и приводить к развитию рака шейки матки — это самая распространенная болезнь, связанная с ВПЧ. Инфекция, вызываемая некоторыми типами ВПЧ, может также приводить к развитию рака ротоглотки. Между заражением и развитием болезни могут пройти годы, даже десятилетия.

Чтобы разобраться в факторах риска рака ротоглотки, связанного с ВПЧ, исследователи сравнили данные 163 пациентов с диагнозом «рак» — с данными контрольной группы из 345 человек без этого диагноза. Бóльшую часть выборки и в той, и в другой группе составили гетеросексуальные белые мужчины в возрасте от 50 до 69 лет — женатые или живущие с партнершей, уточняет N+1 .

Все участники предоставили образцы крови. Также ученые получили образцы опухолей больных раком. Ни один из участников не был вакцинирован против ВПЧ.

Участники исследования ответили на вопросы о своем сексуальном поведении, отметив количество партнеров, возраст начала половой жизни, типы половых актов и т. д.

Проанализировав данные, ученые обнаружили: пациенты с раком ротоглотки примерно на 80% чаще, чем контрольная группа, когда-либо практиковали оральный секс. 37% из них впервые делали это до наступления 18 лет (по сравнению с 23%

контрольной группы) и с большей вероятностью начинали с орального секса активную половую жизнь. У пациентов было больше оральных половых партнеров: больше 10 партнеров — у 44,8% пациентов против 19,1% в контрольной группе.

У исследования есть ограничения: работы, опирающиеся на анкетирование пациентов, не всегда надежны.

Не принимавший участия в исследовании Джейсон Райт, доцент кафедры гинекологической онкологии Колумбийского университета, назвал работу полезной в клинической практике: «Это одно из первых исследований, которое дает пациентам подробную информацию о том, как конкретное сексуальное поведение влияет на долгосрочный риск. Частый и ранний оральный секс, большее число партнеров — все это факторы риска».