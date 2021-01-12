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Житель Несвижского района пострадал, пытаясь распилить снаряд

12.01.2021 18:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 61-летний житель деревни Завитая Несвижского района хотел распилить снаряд и пострадал в результате взрыва, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Житель Несвижского района пострадал, пытаясь распилить снаряд

Кстати, мужчина нашел его еще в ноябре. И только накануне вспомнил о нем и принес опасную находку на работу. Затем решил его распилить, произошел взрыв.

Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту происшествия проверку проводят следователи Несвижского района. Назначены экспертизы.

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Новости Беларуси. 61-летний житель деревни Завитая Несвижского района хотел распилить снаряд и пострадал в результате взрыва, сообщили в программе «Минщина» на...
 
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