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Житель Несвижского района пострадал, пытаясь распилить снаряд
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 61-летний житель деревни Завитая Несвижского района хотел распилить снаряд и пострадал в результате взрыва, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Кстати, мужчина нашел его еще в ноябре. И только накануне вспомнил о нем и принес опасную находку на работу. Затем решил его распилить, произошел взрыв.
По факту происшествия проверку проводят следователи Несвижского района. Назначены экспертизы.
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Новости Беларуси. 61-летний житель деревни Завитая Несвижского района хотел распилить снаряд и пострадал в результате взрыва, сообщили в программе «Минщина» на...
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