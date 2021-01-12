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В Гродненский детский хоспис пришли силовики — искали аппарат искусственной вентиляции легких

12.01.2021 18:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Гродненский детский хоспис 12 января приходили двое сотрудников департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.

 

В Гродненский детский хоспис пришли силовики — искали аппарат искусственной вентиляции легких
Ольга Величко. Фото: 015.by.

 

Как сообщила БелаПАН директор хосписа Ольга Величко, они искали второй аппарат искусственной вентиляции легких и «в ультимативной форме на повышенных тонах» требовали от сотрудников хосписа открыть подсобное помещение. По словам директора, в этом помещении хранятся книги, игрушки, новогодняя елка и другие вещи, которыми в хосписе сейчас не пользуются.

«Одна из сотрудниц сказала: давайте подождем, сейчас сюда приедут журналисты. После этого они (сотрудники ДФР. — БелаПАН.) собрали документы, которые у них якобы в порядке, и ушли, — отметила Величко. — Проблема в том, что мы арендуем помещение безвозмездно у православного прихода. Они ссылаются на то, что собственник помещения не против, чтобы они туда приходили. Но собственник, может быть, не против, но мы — Гродненский детский хоспис — против, чтобы без нормальных документов трогали наше имущество».

Во время визита сотрудников ДФР в хосписе на процедурах присутствовало четыре ребенка. «Они пришли сегодня и напугали детей и сотрудников», — заявила Величко.

Это не первый визит силовиков в Гродненский детский хоспис. За последние полгода он лишился всех своих помещений, за исключением предоставленного приходом Серафима Жировичского, где работает Центр паллиативной помощи.

1 декабря сотрудники ДФР забрали один аппарат ИВЛ, «чтобы сверить номера». «Аппарат был новый, с пломбой. Какие номера они сверяют и с чем, я думаю, что даже Господь Бог не знает», — отметила директор хосписа.

При этом, по словам Величко, ей не поступали официальные запросы от правоохранительных органов на проведение таких проверок, а на ее запросы в милиции и прокуратуре не отвечают.

Всего у хосписа было два аппарата ИВЛ. Второй сейчас находится в семье у ребенка, которому он необходим по показаниям, сообщила руководитель организации.

По мнению Величко, хоспис подвергается беспрецедентному давлению в связи с ее гражданской позицией, суть которой в неприятии насилия и убежденности в необходимости вернуть общественную жизнь в правовое русло. Сама она была вынуждена бежать из страны, опасаясь, что у нее отберут детей. Величко продолжает руководить хосписом удаленно. Помощь организации получают около 60 детей.

 
 
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В Гродненский детский хоспис 12 января приходили двое сотрудников департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.  
 
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