Уголовное дело журналисток Андреевой и Чульцовой передано в суд Фрунзенского района Минска

Уголовное дело журналисток Екатерины Андреевой (Бахваловой) и Дарьи Чульцовой поступило в суд Фрунзенского района Минска, сообщила помощник председателя Минского городского суда Надежда Антоник.



Андреева и Чульцова. Фото: infos.by.

«12 января 2021 года в суд Фрунзенского района Минска поступило уголовное дело по обвинению Бахваловой Екатерины Андреевны и Чульцовой Дарьи Дмитриевны, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 342 УК», — написала она в «Фейсбуке».

Сотрудницы телеканала «Белсат» Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов — на «площади Перемен» в Минске (двор на ул. Червякова). Обеим было предъявлено обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Мера пресечения — содержание под стражей (минимум до 20 января). Белорусские правозащитники признали журналисток политзаключенными.

4 января Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что Следственный комитет отказал Андреевой в свидании с мужем. Отказ мотивирован тем, что Андреева якобы может уйти от правосудия и оказать «незаконное воздействие на лиц, которые участвуют в уголовном процессе».

Ранее СК отказал в освобождении Андреевой из-под стражи под поручительство председателя БАЖ Андрея Бастунца и других известных представителей СМИ.