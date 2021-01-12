Источник материала: UDF



Седокова похвасталась ножками / instagram.com/annasedokova

Седокова похвасталась ножками / instagram.com/annasedokova

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Анна Седокова без трусиков закинула ножку на молодого мужа Певица показала романтический снимок.

Молодожены стоят в море и фотографируются во время волны. Анна предстала в розовой комбинации из шелка. При этом нижнее белье на ней незаметно. Вероятно, она решила не надевать трусики.Янис позировал рядом с Анной в белых шортах. Интересно, что Седокова закинула одну ножку на своего молодого мужа, а он ее поддерживал.