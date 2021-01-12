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Председателя ОГП Николая Козлова будут судить… за отказ дать подписку о неразглашении
Источник материала: UDF
Николай Козлов. Фото: nn.by
Это была уже третья явка Николая Козлова в СК, но каждый раз он отказывался давать показания, ссылаясь на статью 27 Конституции: никого нельзя заставить давать показания против самого себя.
В итоге Козлов так ничего и не сказал, но от него все равно требовали подписать обязательство о неразглашении. Полковник Оксана Перестенко полтора часа настаивала, чтобы политик подписал обязательство, но ее усилия были напрасны.
Ранее Козлова допрашивали 30 декабря и 5 января. Председатель ОГП считает дело «ничем не обоснованным»» «Допросы проходят с единственной целью, чтобы надергать каких-то цитат, а из них слепить обвинение», — говорит политик.
«В очень многих вопросах есть приписка об «угрозе национальной безопасности». Я не выдержал и спросил, остались ли еще права, которые не угрожают национальной безопасности. Мне на это ничего не ответили. Мне кажется, что подпиской о неразглашении они хотят прикрыть ту глупость и непрофессионализм, которые очевидны в этом деле».
На допрос 12 января пришел и участковый Партизанского района Минска, который вывез политика и его адвоката в опорный пункт милиции, где составил административный протокол по статье 23.4 КоАП (неповиновение требованиям милиции). Правонарушение заключается в том, что Козлов отказался давать подписку о неразглашении. Суд назначен на 11.00 15 января.
Козлову грозит штраф или 15 суток ареста.
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Ранее Козлова допрашивали 30 декабря и 5 января.
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