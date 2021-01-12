Источник материала: UDF



Николай Козлов. Фото: nn.by

«В очень многих вопросах есть приписка об «угрозе национальной безопасности». Я не выдержал и спросил, остались ли еще права, которые не угрожают национальной безопасности. Мне на это ничего не ответили. Мне кажется, что подпиской о неразглашении они хотят прикрыть ту глупость и непрофессионализм, которые очевидны в этом деле».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Председателя ОГП Николая Козлова будут судить… за отказ дать подписку о неразглашении Ранее Козлова допрашивали 30 декабря и 5 января.