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Валерий Карбалевич. Фото: DW

«В Беларуси работают тысячи иностранных предприятий - мелкие, средние, крупные. Они (страны, которые ввели санкции. - Прим.) должны понимать. У нас хорошо с ними - хорошо этим предприятиям, если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить. Не надо бояться, надо уже им показывать зубы...»

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Карбалевич: «Никаких западных санкций не нужно. Лукашенко своими руками разрушит экономику» Мы сердечно приглашаем иностранных инвесторов в Беларусь. В качестве жертв.

На протяжении многих лет белорусские власти прилагают большие усилия для привлечения в страну иностранных инвестиций, -. - Соответствующие планы составляются каждый год. Они доводятся до министерствам и регионов. Создаются особые анклавы или, условно говоря, оффшоры, с благоприятными условиями для ведения бизнеса: свободные экономические зоны, Парк высоких технологий, индустриальный парк «Великий камень».внес свой вклад в эту титаническую работу.12 января, получая отчет от вице-премьераи министра промышленности, он сказал, имея в виду западные санкции:То есть мы сердечно приглашаем иностранных инвесторов в Беларусь. В качестве жертв.И никаких западных санкций не нужно. Лукашенко своими руками разрушит экономику.