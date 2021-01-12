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Карбалевич: «Никаких западных санкций не нужно. Лукашенко своими руками разрушит экономику»

12.01.2021 18:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Карбалевич: «Никаких западных санкций не нужно. Лукашенко своими руками разрушит экономику»
Валерий Карбалевич. Фото: DW
Политический обозреватель Валерий Карбалевич прокомментировал требование Александра Лукашенко к правительству симметрично отвечать на «бандитские» санкции Запада против Беларуси.

На протяжении многих лет белорусские власти прилагают большие усилия для привлечения в страну иностранных инвестиций, - пишет Валерий Карбалевич. - Соответствующие планы составляются каждый год. Они доводятся до министерствам и регионов. Создаются особые анклавы или, условно говоря, оффшоры, с благоприятными условиями для ведения бизнеса: свободные экономические зоны, Парк высоких технологий, индустриальный парк «Великий камень».

И Александр Лукашенко внес свой вклад в эту титаническую работу.

12 января, получая отчет от вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика, он сказал, имея в виду западные санкции:

«В Беларуси работают тысячи иностранных предприятий - мелкие, средние, крупные. Они (страны, которые ввели санкции. - Прим.) должны понимать. У нас хорошо с ними - хорошо этим предприятиям, если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить. Не надо бояться, надо уже им показывать зубы...»


То есть мы сердечно приглашаем иностранных инвесторов в Беларусь. В качестве жертв.

И никаких западных санкций не нужно. Лукашенко своими руками разрушит экономику.
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Мы сердечно приглашаем иностранных инвесторов в Беларусь. В качестве жертв.
 
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