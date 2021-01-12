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Карбалевич: «Никаких западных санкций не нужно. Лукашенко своими руками разрушит экономику»
Источник материала: UDF
Валерий Карбалевич. Фото: DW
На протяжении многих лет белорусские власти прилагают большие усилия для привлечения в страну иностранных инвестиций, -
И Александр Лукашенко внес свой вклад в эту титаническую работу.
12 января, получая отчет от вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика, он сказал, имея в виду западные санкции:
«В Беларуси работают тысячи иностранных предприятий - мелкие, средние, крупные. Они (страны, которые ввели санкции. - Прим.) должны понимать. У нас хорошо с ними - хорошо этим предприятиям, если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить. Не надо бояться, надо уже им показывать зубы...»
То есть мы сердечно приглашаем иностранных инвесторов в Беларусь. В качестве жертв.
И никаких западных санкций не нужно. Лукашенко своими руками разрушит экономику.
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Мы сердечно приглашаем иностранных инвесторов в Беларусь. В качестве жертв.
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