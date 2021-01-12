Появились официальные изображения Samsung Galaxy S21. Зарядки все-таки не будет

Источник материала: Onliner

За два дня до премьеры Samsung Galaxy S21 в интернете опубликовали свежие изображения новинок. Также появилось очередное подтверждение, что в коробке смартфонов не будет зарядного устройства.

Комплектация будет следующей: кабель USB-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты, сам смартфон и документация с краткой инструкцией. Наушников и «кубика» для зарядки нет. Также, поскольку в Galaxy S21 не будет разъема 3,5 мм, для использования проводных наушников нужно будет искать наушники либо с USB-C, либо переходник с 3,5 мм на USB-C.













Кроме этого, утекшие в сеть рекламные изображения обещают новую систему зума, которая улучшит качество фотографий. Модель S21 Ultra получит версии памяти на 256 и 512 ГБ, во втором случае у смартфона будет 16 ГБ ОЗУ.

Премьера линейки Samsung Galaxy S21 состоится 14 января.