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Появились официальные изображения Samsung Galaxy S21. Зарядки все-таки не будет
Источник материала: Onliner
За два дня до премьеры Samsung Galaxy S21 в интернете
Комплектация будет следующей: кабель USB-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты, сам смартфон и документация с краткой инструкцией. Наушников и «кубика» для зарядки нет. Также, поскольку в Galaxy S21 не будет разъема 3,5 мм, для использования проводных наушников нужно будет искать наушники либо с USB-C, либо переходник с 3,5 мм на USB-C.
Кроме этого, утекшие в сеть рекламные изображения обещают новую систему зума, которая улучшит качество фотографий. Модель S21 Ultra получит версии памяти на 256 и 512 ГБ, во втором случае у смартфона будет 16 ГБ ОЗУ.
Премьера линейки Samsung Galaxy S21 состоится 14 января.
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 730, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.5" AMOLED (1080x2400), Exynos 9611, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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За два дня до премьеры Samsung Galaxy S21 в интернете опубликовали свежие изображения новинок. Также появилось очередное подтверждение, что в коробке смартфонов не будет...
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