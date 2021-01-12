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Алексей Талай: сегодня я получу награду, для меня большего, наверное, и не надо
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 12 января в Минске вручат премию «За духовное возрождение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их присудил Президент Беларуси еще накануне рождественских праздников. Этой традиции почти четверть века.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Алексей Талай, член национальной команды Беларуси по инваспорту:
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Новости Беларуси. 12 января в Минске вручат премию «За духовное возрождение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их присудил Президент Беларуси еще...
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