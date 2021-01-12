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Алексей Талай: сегодня я получу награду, для меня большего, наверное, и не надо

12.01.2021 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 января в Минске вручат премию «За духовное возрождение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их присудил Президент Беларуси еще накануне рождественских праздников. Этой традиции почти четверть века.

Алексей Талай: сегодня я получу награду, для меня большего, наверное, и не надо

Виктория Ходосок, корреспондент:
Разные профессии и разные премии. По традиции сегодня будут чествовать и лауреатов «Белорусского спортивного Олимпа». На сцену поднимется и известный паралимпиец Алексей Талай. Историю его сложной судьбы знают многие. Но и многим нужно поучиться оптимизму и уверенности спортсмена. Сегодня он ко всему еще успешный бизнесмен и многодетный отец.

Алексей Талай: сегодня я получу награду, для меня большего, наверное, и не надо

Алексей Талай, член национальной команды Беларуси по инваспорту:
Очень вдохновлен. Неожиданно. Счастье просто в душе поднимает на самые большие высоты. Вся моя семья счастлива, мы все сегодня здесь ожидаем встречи с главой государства. Знаете, это, возможно, как итог такой моей жизни и, конечно же, общественной моей деятельности – и на спортивном поприще, и по популяризации здорового образа жизни. Но вот я вчера рассуждал и подумал: ведь на самом деле наш Президент – он мотивирует. Я вспомнил тот момент, когда я его впервые увидел в Орше, когда он приехал спасать наши предприятия (одно из). И сегодня я буду стоять перед ним, я получу награду. Я счастлив. Для меня большего, наверное, и не надо.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Алексей Талай, Виктория Ходосок

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 12 января в Минске вручат премию «За духовное возрождение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их присудил Президент Беларуси еще...
 
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