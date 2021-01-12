Как в Минском зоопарке живет пара камышовых кошек – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

В период новогодних праздников в Минский зоопарк по обмену приехала камышовая кошка по кличке Катя, в апреле ей исполнится 2 года. Приезд самки в Минск не случайный: год назад зверинцем был приобретен камышовый кот по кличке Брут , сегодня ему 2 года. Камышовые коты становятся половозрелыми к полутора годам.

"Сейчас мы ждем, что эта пара понравится друг другу. В принципе уже видно по поведению, что они приосмотрелись друг к другу и по приезду самец сразу почувствовал самку. Он настолько обрадовался, что пришлось даже давать успокоительное", – отметила методист просветительского отдела Минского зоопарка Ирина Климчук.

Из-за долгого перелета первое время Катя боялась выходить, гуляла крайне редко. Когда кошка привыкла к новому дому и начала вальяжно прогуливаться по вольеру, решили открыть шибер между домиками, чтобы животные привыкали друг к другу. Сейчас Брут и Катя дружат, периодически встречаются, но живут за перегородкой.

"Период размножения у них приходится на февраль-март, поэтому в ближайшем будущем мы надеемся, что пара будет размножаться активно. Кушают они хорошо, в основном мясо, курицу, немного рыбы, яйца, молоко", – добавила Ирина.

Животные адаптированы к условиям зоопарка и с удовольствием выходят гулять, особенно утром и вечером.

Камышовые коты хоть и напоминают домашнюю кошку, но отличаются крупными размерами, а также более агрессивным характером. Эти животные терпеть не могут открытой местности, поэтому и получили свое названия исходя из предпочтений к жизни и охоте в высоких зарослях. Предпочитают теплый климат, но и к зимам хорошо адаптируется.