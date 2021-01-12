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В Беларуси заработал единый информационно-образовательный ресурс. Что это?
12.01.2021 18:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв – Sputnik. Единый информационно-образовательный ресурс заработал с 1 января в Беларуси, сообщила пресс-служба Министерства образования республики.
© Sputnik / Виктор Толочко
Пока платформа действует в тестовом режиме, полноценно функционировать она должна с 1 сентября текущего года.
Единый информационно-образовательный ресурс был разработан в помощь школьникам и педагогам. Чем-то он напоминает онлайн-библиотеку учебных материалов. На сайте будут размещены комплекты учебно-методических материалов по всем школьным предметам, а также видео с объяснением материала и тестовые задания для самопроверки знаний и умений.
Пока на сайте появились пособия по дисциплинам для третьей четверти.
"На данный момент завершается экспертиза материалов для четвертой четверти", – рассказали в министерстве.
Для учителей планируют провести вебинары, на которых их обучат пользоваться новым ресурсом.
Планируется, что единая образовательная онлайн-платформа может пригодиться при дистанционном обучении школьников. Сайт нового ресурса – eior.unibel.by.
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На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Платформа разрабатывалась в помощь школьникам и учителям: чем-то она напоминает библиотеку учебных материалов.
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