В Беларуси заработал единый информационно-образовательный ресурс. Что это?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв – Sputnik. Единый информационно-образовательный ресурс заработал с 1 января в Беларуси, сообщила пресс-служба Министерства образования республики.

Пока платформа действует в тестовом режиме, полноценно функционировать она должна с 1 сентября текущего года.

Единый информационно-образовательный ресурс был разработан в помощь школьникам и педагогам. Чем-то он напоминает онлайн-библиотеку учебных материалов. На сайте будут размещены комплекты учебно-методических материалов по всем школьным предметам, а также видео с объяснением материала и тестовые задания для самопроверки знаний и умений.

Пока на сайте появились пособия по дисциплинам для третьей четверти.

"На данный момент завершается экспертиза материалов для четвертой четверти", – рассказали в министерстве.

Для учителей планируют провести вебинары, на которых их обучат пользоваться новым ресурсом.

Планируется, что единая образовательная онлайн-платформа может пригодиться при дистанционном обучении школьников. Сайт нового ресурса – eior.unibel.by.