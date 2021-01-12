ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Каким был Мулявин вне сцены: рассказывает Анатолий Кашепаров

12.01.2021 18:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Каким был Мулявин вне сцены: рассказывает Анатолий Кашепаров

Сегодня народному артисту СССР, основателю легендарного ансамбля "Песняры" Владимиру Мулявину исполнилось бы 80 лет. Он прожил недолгую, но очень яркую жизнь, ему удалось вывести белорусскую песню на высочайший, мировой уровень. А хиты ансамбля "Беловежская пуща", "Касиу Ясь", "Вологда", "За полчаса до весны", "Крик птицы" и многие другие стали поистине бессмертными. 

© Sputnik
Козырев: 80-летие Мулявина мы отметим онлайн-концертом "Песняров"

О Мулявине как о гениальном музыканте сказано и написано очень много. О том, каким он был в быту, рассказывает человек, который бок о бок прошел вместе с Мулявиным все этапы становления и зенита славы ансамбля "Песняры", – это заслуженный артист Беларуси Анатолий Кашепаров.

"Обычно из популярного человека стараются сделать эталон, состоящий из одних плюсов. Такого, естественно, быть не может. Мулявин был обычный человек со своими жизненными и семейными проблемами. Он был очень начитанным человеком с огромным чувством юмора, и это накладывало отпечаток на дух общения в коллективе. Не все говорилось напрямую, существовал определенный язык юмористических намеков. Мулявин был прекрасным человеком, Человеком с большой буквы", – сказал собеседник Sputnik.

Комментарий известного "Песняра" Анатолия Кашепарова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основателя ансамбля "Песняры" Владимира Мулявина, которому сегодня исполнилось бы 80 лет, вспоминает его соратник, заслуженный артист Беларуси Анатолий Кашепаров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Председателя ОГП Николая Козлова будут судить… за отказ дать подписку о неразглашении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by