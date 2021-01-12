Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Каким был Мулявин вне сцены: рассказывает Анатолий Кашепаров

Сегодня народному артисту СССР, основателю легендарного ансамбля "Песняры" Владимиру Мулявину исполнилось бы 80 лет. Он прожил недолгую, но очень яркую жизнь, ему удалось вывести белорусскую песню на высочайший, мировой уровень. А хиты ансамбля "Беловежская пуща", "Касиу Ясь", "Вологда", "За полчаса до весны", "Крик птицы" и многие другие стали поистине бессмертными.

О Мулявине как о гениальном музыканте сказано и написано очень много. О том, каким он был в быту, рассказывает человек, который бок о бок прошел вместе с Мулявиным все этапы становления и зенита славы ансамбля "Песняры", – это заслуженный артист Беларуси Анатолий Кашепаров.

"Обычно из популярного человека стараются сделать эталон, состоящий из одних плюсов. Такого, естественно, быть не может. Мулявин был обычный человек со своими жизненными и семейными проблемами. Он был очень начитанным человеком с огромным чувством юмора, и это накладывало отпечаток на дух общения в коллективе. Не все говорилось напрямую, существовал определенный язык юмористических намеков. Мулявин был прекрасным человеком, Человеком с большой буквы", – сказал собеседник Sputnik.

Комментарий известного "Песняра" Анатолия Кашепарова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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