В России построят два новых атомных ракетоносца

Источник материала: Tut.by

В России «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) построит два новых стратегических атомных подводных крейсера проекта «Борей-А» с именами «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова генерального директора предприятия Михаила Будниченко.



Подлодка класса «Борей». Илюстративное фото: wikipedia.org

«„Севмаш“ построит еще два атомных подводных крейсера проекта „Борей-А“. Корабли получат имена „Дмитрий Донской“ и „Князь Потемкин“. Контракт на их строительство был заключен в 2020 году», — сказал Будниченко.

Он уточнил, что сейчас на верфи в разной степени готовности находятся четыре атомные подводные лодки проекта «Борей-А». Один из атомоходов — «Князь Олег» — был выведен из эллинга в июле 2020 года. Сейчас он проходит достройку и заводские испытания у одной из набережных «Севмаша». На стапеле также ведется строительство подлодки проекта «Ясень-М» — «Воронеж» и «Владивосток».

«Владивосток» и «Воронеж» — это корабли с гиперзвуковым оружием, за которыми дальнейшее развитие подводного флота. На сегодняшний день «Севмаш» строит восемь атомных подводных крейсеров этого проекта", — пояснил Будниченко.

Он напомнил, что продолжается строительство подлодки «Хабаровск», проводятся испытания атомного подводного крейсера «Белгород», ведутся работы по созданию современного докового комплекса.

Строительство других кораблей

«Серьезный фронт работ развернут по ремонту и модернизации крейсера „Адмирал Нахимов“. После модернизации он станет флагманом российского ВМФ. Выполняются контракты по военно-техническому сотрудничеству: по сервисному обслуживанию авианосца „Викрамадитья“ (ВМС Индии — прим. ТАСС), а также по сервисному обслуживанию атомных подводных лодок четвертого поколения в местах базирования кораблей», — отметил он.

Будниченко добавил, что в портфеле заказов «Севмаша» есть и гражданские заказы: ведется стабильная работа по изготовлению конструкций для опорного основания ледостойкой стационарной платформы «А».