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Лауреат премии «За духовное возрождение» Татьяна Баритоль: «Это награда о добре, даже о милосердии»

12.01.2021 18:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 января в Минске вручат премию «За духовное возрождение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их присудил Президент Беларуси еще накануне рождественских праздников. Этой традиции почти четверть века.

Лауреат премии «За духовное возрождение» Татьяна Баритоль: «Это награда о добре, даже о милосердии»

Виктория Ходосок, корреспондент:
Во Дворце Республики сегодня прозвучат несколько десятков фамилий – лауреатов сразу трех премий Президента: «За духовное возрождение», спецпремии деятелям культуры и искусства, а также «Белорусский спортивный Олимп». Наград удостоены медики, архитекторы, священники, спортсмены. Труд всех этих людей просто не мог остаться незамеченным.

Алексей Талай: сегодня я получу награду. Для меня большего, наверное, и не надо

Тем, о ком расскажу дальше и кого сегодня тоже пригласили на это торжественное мероприятие для вручения престижной премии «За духовное возрождение», хочется сказать отдельное огромное спасибо. Это люди с большим человеческим сердцем и безграничной душой. Родители-воспитатели детского дома семейного типа – семья Баритоль. Стать мамой и папой для приемных детей – шаг ответственный и непростой. Согласитесь, не каждый на такое решится.

Лауреат премии «За духовное возрождение» Татьяна Баритоль: «Это награда о добре, даже о милосердии»

Их история началась 16 лет назад. И за это время Андрей и Татьяна уже изменили судьбу 11 ребят, которые узнали, что такое любовь, поддержка и большая дружная семья.

Лауреат премии «За духовное возрождение» Татьяна Баритоль: «Это награда о добре, даже о милосердии»

Татьяна Баритоль, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:
Очень высокая награда. Это награда о добре, даже о милосердии. Она несет добро, свет какой-то. И очень приятно, что в нашей профессии тоже есть такая вот нотка добра, милосердия, любви. Ну, работа, она и трудная, но она и, как говорится, оплачиваемая. Пускай где-то тяжело, но вот эта улыбка детей, видишь их радость, видишь, что они от тебя что-то получают, – а ты даешь ребенку добро, внимание – и он отдает тебе тем же. Вот это самая высокая оплата идет уже, что ты вложил в ребенка любовь, что ему хорошо, комфортно. Это самая высокая награда, я считаю.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Татьяна Баритоль, Андрей Баритоль, Виктория Ходосок

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 12 января в Минске вручат премию «За духовное возрождение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их присудил Президент Беларуси еще...
 
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