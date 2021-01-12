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Лауреат премии «За духовное возрождение» Татьяна Баритоль: «Это награда о добре, даже о милосердии»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 12 января в Минске вручат премию «За духовное возрождение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их присудил Президент Беларуси еще накануне рождественских праздников. Этой традиции почти четверть века.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Тем, о ком расскажу дальше и кого сегодня тоже пригласили на это торжественное мероприятие для вручения престижной премии «За духовное возрождение», хочется сказать отдельное огромное спасибо. Это люди с большим человеческим сердцем и безграничной душой. Родители-воспитатели детского дома семейного типа – семья Баритоль. Стать мамой и папой для приемных детей – шаг ответственный и непростой. Согласитесь, не каждый на такое решится.
Их история началась 16 лет назад. И за это время Андрей и Татьяна уже изменили судьбу 11 ребят, которые узнали, что такое любовь, поддержка и большая дружная семья.
Татьяна Баритоль, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:
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Новости Беларуси. 12 января в Минске вручат премию «За духовное возрождение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их присудил Президент Беларуси еще...
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