Лидера ОГП Николая Козлова будут судить за отказ давать подписку о неразглашении по делу о создании КС

Лидера Объединенной гражданской партии (ОГП) Николая Козлова 15 января в 11 часов вызывают в суд Партизанского района Минска за отказ давать подписку о неразглашении в рамках уголовного дела по факту создания Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране (КС). Козлов входит в основной состав КС.



Николай Козлов. Фото: БелаПАН.

Как сообщил Козлов БелаПАН , 11 января в Следственном комитете, куда его в третий раз вызвали на допрос в качестве свидетеля, на него составили протокол по статье 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) — за отказ давать подписку о неразглашении.

Предыдущие допросы состоялись 30 декабря прошлого года и 5 января нынешнего. Тогда политик также отказывался давать показания против себя и давать подписку о неразглашении.

«По инициативе центрального аппарата Следственного комитета в отношении меня начат административный процесс по статье 23.4 КоАП. Это связано с тем, что я снова не подписал подписку о неразглашении, — сказал Козлов. — Должен сказать, что это все по меньшей мере незаконно. Это скажет любой юрист».

По словам главы ОГП, он пойдет на судебное заседание хотя бы только из интереса, как суд отреагирует на то, что он воспользовался своим конституционным правом, в то время как следователь считает это неподчинением законным требованиям.

«Сегодня в СК мне опять задавали стандартный перечень вопросов, часть из которых сопровождалась упоминанием угрозы национальной безопасности. Вопросы, на мой взгляд, странные. У меня сложилось отчетливое впечатление, что это дело сначала возбудили, а теперь пытаются на подобного рода вопросах и ответах соорудить обвинительное заключение для арестованных по делу о создании Координационного совета. Дело это по-прежнему считаю незаконным, политически мотивированным, а людей, которые находятся в местах лишения свободы, невиновными», — подчеркнул Козлов.

В рамках уголовного дела против КС ранее на допрос вызывали руководителя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца, владельца магазина Symbal.by Павла Белоуса, музыканта Владимира Пугача, доцента, бывшую преподавательницу Минского государственного лингвистического университета Наталью Дулину, старшего научного сотрудника исследовательского центра BEROC Дмитрия Крука.

КС был создан по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской в августе этого года.

Тогда же по факту его создания Генпрокуратура возбудила дело по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ или сети интернет).

21 декабря Генпрокуратура сообщила о возбуждении в отношении ряда членов КС новых уголовных дел «по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем» (ч. 1 и 2 ст. 361 УК), а также по ч. 1 ст. 357 УК (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем).

Репрессии коснулись всех членов президиума и большинства членов основного состава КС — многие из них попали под уголовное преследование, были задержаны или вынужденно уехали за границу.