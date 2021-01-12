Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Geely может уйти из Беларуси вместе с Лукашенко! У российского представительства Geely на руках имеются два действующих ОТТС.

На сегодняшний день в России представлены четыре модели марки Geely. Atlas, Coolray и Emgrand X7 импортируют из Белоруссии с завода «Белджи», а главную премьеру Geely прошлого года – Tugella – привозят из Китая. Несмотря на единое таможенное пространство, которое наряду с Казахстаном, Арменией и Киргизией образуют Россия и Белварусь, всем импортёрам из указанных стран приходится уплачивать в российскую казну утилизационный сбор. Скажем, JAC, который завозит к нам машины казахской сборки, делает это двумя способами: если товар оформляют на таможне в Екатеринбурге, то «утиль» уплачивает завод «СарыаркаАвтопром», который и выпускает модели JAC для России, а если в Москве, то сбор платит официальное представительство китайской фирмы.Теперь давайте вспомним, что инвесторам, выпускающим машины в России, утильсбор компенсирует Правительство РФ, правда, в том случае, если компания выполняет условия СПИКа. Само собой, ни о каких компенсациях этих затрат иностранным производителям или импортёрам, расположенным в Беларуси или Казахстане, речь уже не идёт – и членство в Евразийском экономическом союзе не даёт здесь никаких преимуществ. Импортёры, завозящие машины из дальнего зарубежья, просто включают утильсбор в цену автомобиля, продаваемого в России, но если то же самое будет делать и Geely, тогда её белорусский бизнес затрещит по швам и сборка в Жодино потеряет всякий смысл.Как сообщил нам один из сотрудников компании, утильсбор, который завод «Белджи» платит за свои машины на российской таможне, компании по договорённости компенсирует правительство Беларуси. С чего такая радость? Дело не только в рабочих местах и налогах в белорусский бюджет. Напомним, что только 36,284% акций «Белджи» принадлежат китайской Zhejang Jirun Automobile (входит в холдинг Geely), 2,275% оставлены за китайским инвестиционным фондом CITIC, а оставшимися 58,471% владеет управляющая компания «Белаз-Холдинга», то есть само белорусское государство. Так вот, «китайская» часть менеджмента «Белджи» беспокоится, что со сменой власти в Беларуси, а проще говоря, с уходом Лукашенко, договорённости по компенсации утильсбора могут быть пересмотрены или даже отменены.На этот случай китайцы прорабатывают иные варианты: частичный переход на импорт и даже контрактную сборку на одном из предприятий в России. По данным редакции Kolesa.ru, делегация Geely уже ездила на завод «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» с визитом. Некоторые из наших собеседников в представительстве называют этот визит «ознакомительным» и не рекомендуют делать из него далеко идущих выводов.Между тем, ровно год назад российское представительство Geely получило российское Одобрение типа транспортного средства на новый Atlas Pro, оснащённый 1,5-литровым турбомотором. Этот ОТТС выдан на образец китайской сборки, притом что сертификата на машину белорусской сборки пока нет. Напомним, что обычно все белорусские машины проходят сертификацию в «Объединённом институте машиностроения национальной академии наук Беларуси», а сами документы Государственный комитет по стандартизации размещает в соответствующем реестре. Мы уточнили в пресс-службе российского офиса Geely, по какой причине Atlas Pro белорусской сборки до сих пор не прошёл сертификацию. Нам ответили, что сборка в Жодино непременно начнётся, и белорусский ОТТС будет получен накануне её запуска. Кстати говоря, у Китае уже как год и новый и старый «Атласы» продаются вместе. Остаётся добавить, что у российского представительства Geely на руках имеются два действующих ОТТС на образцы китайской сборки — по Coolray и по GS. Последний точечно ещё продавали в этом году, но при необходимости могут начать завозить из Китая.