ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гадают, поют и водят хороводы. Как колядуют в белорусской деревне?

12.01.2021 19:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области продолжаются рождественские гуляния. Узденский район также предлагает праздничную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гадают, поют и водят хороводы. Как колядуют в белорусской деревне?

Так, в деревне Хотляны будут гадать, водить хороводы, запланирован волочебный обряд. Колядовщики с народными песнями зайдут в гости к односельчанам и поздравят их с праздниками. Финальной точкой праздничных развлечений станет обряд «победа Коляды», для которого специально приготовят стол с народными блюдами, будут играть в игры, танцевать и петь.

Гадают, поют и водят хороводы. Как колядуют в белорусской деревне?

Галина Баранюк, заведующая Хотлянским сельским домом культуры:
Асноўнае, што мы робім на Святки, мы адштурхоўваемся ад гэтых мясцовых традыцый. У нас тут вадзілі, гэта была абавязкова Каза, да Казы быў Павадыр, Мехоноша (трэба ж камусьці збіраць дабро), Зорканоша, той, хто насіў калядную зорачку, вадзілі Маладзіцу, Каляду, Шчодру.

Гадают, поют и водят хороводы. Как колядуют в белорусской деревне?

Рождественские гуляния продлятся до 21 января.

Люди в материале: Галина Баранюк

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минской области продолжаются рождественские гуляния. Узденский район также предлагает праздничную программу, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
На МКАД перевернулась фура. Водитель в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by