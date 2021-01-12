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На МКАД перевернулась фура. Водитель в больнице

12.01.2021 19:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авария в Заводском районе. На внутреннем кольце МКАД опрокинулась фура, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На МКАД перевернулась фура. Водитель в больнице

Водитель грузовика MAN двигался со стороны улицы Байкальской в направлении улицы Молодежной. Он не справился с управлением, ушел в занос, фура оказалась на боку.

На МКАД перевернулась фура. Водитель в больнице

Водитель в больнице. На этом участке дороги образовалась пробка.

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Новости Беларуси. Авария в Заводском районе. На внутреннем кольце МКАД опрокинулась фура, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель...
 
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